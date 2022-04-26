Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР призвал Киев расследовать террористические атаки в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785584885.html
Глава ПМР призвал Киев расследовать террористические атаки в Приднестровье
Глава ПМР призвал Киев расследовать террористические атаки в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
Глава ПМР призвал Киев расследовать террористические атаки в Приднестровье
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к руководству Украины с просьбой расследовать произошедшие на территории РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:28
2022-04-26T17:28
в мире
приднестровская молдавская республика
молдавия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785552921_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_0d647de4808ce6ba32e56fd5a483910e.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к руководству Украины с просьбой расследовать произошедшие на территории ПМР террористические атаки, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет."Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину", - приводит пресс-служба слова Красносельского."Я также хочу обратиться к руководству Украины. Прошу вас расследовать данные факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на территории Приднестровья", - призвал глава ПМР.Он предположил, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт. "И могу с уверенностью сказать, что не получится. Приднестровье сумеет себя защитить. Мы однозначно найдем всех, кто является соучастником данных преступных деяний. Но втянуть нас в конфликт не получится", - подчеркнул Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531012.html
приднестровская молдавская республика
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785552921_151:69:2790:2048_1920x0_80_0_0_dab0e66508639d5c25402acac96c0d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, украина
17:28 26.04.2022
 
Глава ПМР призвал Киев расследовать террористические атаки в Приднестровье

Глава ПМР Красносельский призвал Киев расследовать террористические атаки в Приднестровье

© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанкПоврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР
Перейти в фотобанк
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к руководству Украины с просьбой расследовать произошедшие на территории ПМР террористические атаки, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 15:40
Санду связала взрывы в Приднестровье с противоборством внутри региона
"Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
"Я также хочу обратиться к руководству Украины. Прошу вас расследовать данные факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на территории Приднестровья", - призвал глава ПМР.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 14:47
МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье
Он предположил, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт. "И могу с уверенностью сказать, что не получится. Приднестровье сумеет себя защитить. Мы однозначно найдем всех, кто является соучастником данных преступных деяний. Но втянуть нас в конфликт не получится", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала