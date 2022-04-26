https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785584885.html

Глава ПМР призвал Киев расследовать террористические атаки в Приднестровье

Глава ПМР призвал Киев расследовать террористические атаки в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

Глава ПМР призвал Киев расследовать террористические атаки в Приднестровье

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к руководству Украины с просьбой расследовать произошедшие на территории РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:28

2022-04-26T17:28

2022-04-26T17:28

в мире

приднестровская молдавская республика

молдавия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785552921_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_0d647de4808ce6ba32e56fd5a483910e.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к руководству Украины с просьбой расследовать произошедшие на территории ПМР террористические атаки, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет."Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину", - приводит пресс-служба слова Красносельского."Я также хочу обратиться к руководству Украины. Прошу вас расследовать данные факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на территории Приднестровья", - призвал глава ПМР.Он предположил, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт. "И могу с уверенностью сказать, что не получится. Приднестровье сумеет себя защитить. Мы однозначно найдем всех, кто является соучастником данных преступных деяний. Но втянуть нас в конфликт не получится", - подчеркнул Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531012.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, украина