https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785549925.html

Санду связала взрывы в Приднестровье с противоборством внутри региона

Санду связала взрывы в Приднестровье с противоборством внутри региона - РИА Новости, 26.04.2022

Санду связала взрывы в Приднестровье с противоборством внутри региона

Взрывы в Приднестровье связаны с противостоянием сил внутри непризнанной республики, заявила президент Молдавии Майя Санду. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:40

2022-04-26T15:40

2022-04-26T16:37

в мире

тирасполь

приднестровская молдавская республика

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Взрывы в Приднестровье связаны с противостоянием сил внутри непризнанной республики, заявила президент Молдавии Майя Санду."По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации", — заявила она после заседания Высшего совета безопасности.По ее словам, обстановка обострилась раньше, поскольку в течение нескольких последних недель поступали сообщения о заложенных взрывных устройствах в учебных и медицинских учреждениях ПМР.Санду добавила, что прямых контактов между Кишиневом и Тирасполем за последнее время не было, стороны общались по линии ОБСЕ. Обсуждать ситуацию с руководством России президент Молдавии также не планирует.Накануне, по данным местного МВД, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Как сообщили в ведомстве, при инциденте никто не пострадал, а на верхних этажах здания выбило окна.Также утром в поселке Маяк Григориопольского района прогремели еще два взрыва, из-за чего из строя выведены две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.Кроме того, по словам источника РИА Новости, накануне произошел теракт на территории авиапарка Минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, однако жертв и повреждений нет.В правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что организаторы теракта у здания МГБ прибыли с Украины.На фоне происшествий власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785513354.html

https://ria.ru/20220426/terakt-1785514754.html

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приднестровская молдавская республика

молдавия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика, молдавия, майя санду