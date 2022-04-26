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МИД надеется, что виновные в терактах в Приднестровье будут наказаны - РИА Новости, 26.04.2022
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МИД надеется, что виновные в терактах в Приднестровье будут наказаны
МИД надеется, что виновные в терактах в Приднестровье будут наказаны - РИА Новости, 26.04.2022
МИД надеется, что виновные в терактах в Приднестровье будут наказаны
Россия надеется, что все виновные в совершении терактов в Приднестровье будут установлены и наказаны, в Москве очень не хотели бы, чтобы выяснилось, что за ними РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:06
2022-04-26T15:06
в мире
андрей руденко
молдавия
тирасполь
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия надеется, что все виновные в совершении терактов в Приднестровье будут установлены и наказаны, в Москве очень не хотели бы, чтобы выяснилось, что за ними стояли те же силы, которые провоцируют насилие в соседних странах, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, ситуация "очень непростая", поэтому введение чрезвычайного положения в ПМР "вполне обоснованно"."Мы надеемся, что все виновные будут наказаны", - добавил Руденко.Преждевременно говорить о том, кто может стоять за терактами в Приднестровье, заявил Андрей Руденко."Давайте дождёмся результатов расследования: или это терроризм, или это провокация, или это хулиганство. На последнее меньше всего похоже", - сказал Руденко.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В соцсетях появились сообщения, что после взрывов самолеты стали избегать воздушное пространство Молдавии.
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785513354.html
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молдавия
тирасполь
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в мире, андрей руденко, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика
15:06 26.04.2022
 
МИД надеется, что виновные в терактах в Приднестровье будут наказаны

Замглавы МИД Руденко: Россия надеется, что виновных в терактах в Приднестровье накажут

© Фото : пресс-центр МВД ПМРНа месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : пресс-центр МВД ПМР
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия надеется, что все виновные в совершении терактов в Приднестровье будут установлены и наказаны, в Москве очень не хотели бы, чтобы выяснилось, что за ними стояли те же силы, которые провоцируют насилие в соседних странах, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Нам очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, и надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание", - сказал Руденко журналистам.
По его словам, ситуация "очень непростая", поэтому введение чрезвычайного положения в ПМР "вполне обоснованно".
"Мы надеемся, что все виновные будут наказаны", - добавил Руденко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 13:48
Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт
Преждевременно говорить о том, кто может стоять за терактами в Приднестровье, заявил Андрей Руденко.
"Давайте дождёмся результатов расследования: или это терроризм, или это провокация, или это хулиганство. На последнее меньше всего похоже", - сказал Руденко.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В соцсетях появились сообщения, что после взрывов самолеты стали избегать воздушное пространство Молдавии.
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 14:09
В Госдуме заявили о "внешнем сценарии" эскалации в Приднестровье
 
В миреАндрей РуденкоМолдавияТираспольПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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