МИД надеется, что виновные в терактах в Приднестровье будут наказаны
Замглавы МИД Руденко: Россия надеется, что виновных в терактах в Приднестровье накажут
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия надеется, что все виновные в совершении терактов в Приднестровье будут установлены и наказаны, в Москве очень не хотели бы, чтобы выяснилось, что за ними стояли те же силы, которые провоцируют насилие в соседних странах, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Нам очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, и надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание", - сказал Руденко журналистам.
По его словам, ситуация "очень непростая", поэтому введение чрезвычайного положения в ПМР "вполне обоснованно".
"Мы надеемся, что все виновные будут наказаны", - добавил Руденко.
Преждевременно говорить о том, кто может стоять за терактами в Приднестровье, заявил Андрей Руденко.
"Давайте дождёмся результатов расследования: или это терроризм, или это провокация, или это хулиганство. На последнее меньше всего похоже", - сказал Руденко.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В соцсетях появились сообщения, что после взрывов самолеты стали избегать воздушное пространство Молдавии.