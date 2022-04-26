https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785536727.html
Россия не контактировала с властями Молдавии по ситуации в Приднестровье
Россия не контактировала с властями Молдавии по ситуации в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
Россия не контактировала с властями Молдавии по ситуации в Приднестровье
Ситуация в Приднестровье вызывает тревогу, за ней могут стоять силы, которые хотят создать в регионе ещё один очаг напряжённости, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:05
2022-04-26T15:05
2022-04-26T15:13
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
россия
андрей руденко
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье вызывает тревогу, за ней могут стоять силы, которые хотят создать в регионе ещё один очаг напряжённости, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Вызывает тревогу, потому что до последнего времени Приднестровье не было втянуто и сохраняло нейтральность. Не только Приднестровье, но и Молдавия. К сожалению, видим за этим стоят те силы, которые не заинтересованы в стабильности в этом регионе и хотели бы создать ещё один очаг напряжённости", - сказал Руденко журналистам."Пока у нас не было контактов", - добавил он, отвечая на вопрос, контактировала ли Россия с властями Молдавии уже.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, россия, андрей руденко
15:05 26.04.2022 (обновлено: 15:13 26.04.2022)
Россия не контактировала с властями Молдавии по ситуации в Приднестровье
Замглавы МИД: Россия не контактировала с властями Молдавии по ситуации в Приднестровье