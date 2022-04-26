https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785536727.html

Россия не контактировала с властями Молдавии по ситуации в Приднестровье

Россия не контактировала с властями Молдавии по ситуации в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

Россия не контактировала с властями Молдавии по ситуации в Приднестровье

Ситуация в Приднестровье вызывает тревогу, за ней могут стоять силы, которые хотят создать в регионе ещё один очаг напряжённости, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:05

2022-04-26T15:05

2022-04-26T15:13

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

молдавия

россия

андрей руденко

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье вызывает тревогу, за ней могут стоять силы, которые хотят создать в регионе ещё один очаг напряжённости, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Вызывает тревогу, потому что до последнего времени Приднестровье не было втянуто и сохраняло нейтральность. Не только Приднестровье, но и Молдавия. К сожалению, видим за этим стоят те силы, которые не заинтересованы в стабильности в этом регионе и хотели бы создать ещё один очаг напряжённости", - сказал Руденко журналистам."Пока у нас не было контактов", - добавил он, отвечая на вопрос, контактировала ли Россия с властями Молдавии уже.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531012.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, россия, андрей руденко