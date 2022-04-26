https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531967.html
МИД: Россия считает оправданным введение чрезвычайного положения в ПМР
МИД: Россия считает оправданным введение чрезвычайного положения в ПМР - РИА Новости, 26.04.2022
МИД: Россия считает оправданным введение чрезвычайного положения в ПМР
Россия надеется, что все виновные в совершении терактов в Приднестровье будут установлены и наказаны, в Москве очень не хотели бы, чтобы выяснилось, что за ними РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:51
2022-04-26T14:51
2022-04-26T15:26
в мире
тирасполь
приднестровская молдавская республика
молдавия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия надеется, что все виновные в совершении терактов в Приднестровье будут установлены и наказаны, в Москве очень не хотели бы, чтобы выяснилось, что за ними стояли те же силы, которые провоцируют насилие в соседних странах, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, ситуация "очень непростая", поэтому введение чрезвычайного положения в ПМР "вполне обоснованно"."Мы надеемся, что все виновные будут наказаны", - добавил Руденко.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В соцсетях появились сообщения, что после взрывов самолеты стали избегать воздушное пространство Молдавии.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785513554.html
тирасполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика, молдавия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
14:51 26.04.2022 (обновлено: 15:26 26.04.2022)
МИД: Россия считает оправданным введение чрезвычайного положения в ПМР
МИД: Россия считает оправданным введение чрезвычайного положения в Приднестровье