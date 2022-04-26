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В Пентагоне отреагировали на эскалацию в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
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В Пентагоне отреагировали на эскалацию в Приднестровье
В Пентагоне отреагировали на эскалацию в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
В Пентагоне отреагировали на эскалацию в Приднестровье
США видели сообщения о взрывах в Приднестровье, однако пока рано судить, что произошло и кто несет за них ответственность, заявил официальный представитель... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:35
2022-04-26T15:23
в мире
сша
тирасполь
приднестровская молдавская республика
молдавия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США видели сообщения о взрывах в Приднестровье, однако пока рано судить, что произошло и кто несет за них ответственность, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Конечно, мы видели сообщения о взрывах. Пока рано говорить точно о том, что произошло и кто несет ответственность. Мы следим, насколько это возможно", - заявил Кирби в эфире телеканала CNN.На вопрос о том, не может ли это быть якобы "провокацией РФ", представитель Пентагона заявил, что Вашингтон на данном этапе "ничего не исключает".Во вторник в ПМР был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785496637.html
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531012.html
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приднестровская молдавская республика
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в мире, сша, тирасполь, приднестровская молдавская республика, молдавия
14:35 26.04.2022 (обновлено: 15:23 26.04.2022)
 
В Пентагоне отреагировали на эскалацию в Приднестровье

Представитель Пентагона Кирби заявил, что США видели сообщения о взрывах в Приднестровье

CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США видели сообщения о взрывах в Приднестровье, однако пока рано судить, что произошло и кто несет за них ответственность, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Конечно, мы видели сообщения о взрывах. Пока рано говорить точно о том, что произошло и кто несет ответственность. Мы следим, насколько это возможно", - заявил Кирби в эфире телеканала CNN.
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 12:50
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье
На вопрос о том, не может ли это быть якобы "провокацией РФ", представитель Пентагона заявил, что Вашингтон на данном этапе "ничего не исключает".
Во вторник в ПМР был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 14:47
МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье
Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
В миреСШАТираспольПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавия
 
 
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