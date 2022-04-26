14:35 26.04.2022 (обновлено: 15:23 26.04.2022)
В Пентагоне отреагировали на эскалацию в Приднестровье
Представитель Пентагона Кирби заявил, что США видели сообщения о взрывах в Приднестровье
Штаб-квартира Министерства обороны США
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США видели сообщения о взрывах в Приднестровье, однако пока рано судить, что произошло и кто несет за них ответственность, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Конечно, мы видели сообщения о взрывах. Пока рано говорить точно о том, что произошло и кто несет ответственность. Мы следим, насколько это возможно", - заявил Кирби в эфире телеканала CNN.
Во вторник в ПМР был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.