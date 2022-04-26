https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785527562.html

В Пентагоне отреагировали на эскалацию в Приднестровье

В Пентагоне отреагировали на эскалацию в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

В Пентагоне отреагировали на эскалацию в Приднестровье

США видели сообщения о взрывах в Приднестровье, однако пока рано судить, что произошло и кто несет за них ответственность, заявил официальный представитель... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:35

2022-04-26T14:35

2022-04-26T15:23

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США видели сообщения о взрывах в Приднестровье, однако пока рано судить, что произошло и кто несет за них ответственность, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Конечно, мы видели сообщения о взрывах. Пока рано говорить точно о том, что произошло и кто несет ответственность. Мы следим, насколько это возможно", - заявил Кирби в эфире телеканала CNN.На вопрос о том, не может ли это быть якобы "провокацией РФ", представитель Пентагона заявил, что Вашингтон на данном этапе "ничего не исключает".Во вторник в ПМР был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785496637.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785531012.html

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приднестровская молдавская республика

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, тирасполь, приднестровская молдавская республика, молдавия