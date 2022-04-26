https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785520668.html

В Госдуме заявили о "внешнем сценарии" эскалации в Приднестровье

В Госдуме заявили о "внешнем сценарии" эскалации в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

В Госдуме заявили о "внешнем сценарии" эскалации в Приднестровье

Высокая разведывательная активность стран Запада и НАТО в Приднестровье, наблюдавшаяся в регионе на протяжении полугода, указывает, что эскалация, которую мы... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:09

2022-04-26T14:09

2022-04-26T14:10

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

нато

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госдума рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Высокая разведывательная активность стран Запада и НАТО в Приднестровье, наблюдавшаяся в регионе на протяжении полугода, указывает, что эскалация, которую мы видим сегодня, может иметь "внешний сценарий", заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В соцсетях появились сообщения, что после взрывов самолеты стали избегать воздушное пространство Молдавии."Не хотелось бы гадать, что было бы и неправильно, но все те действия, которые заранее проводились со стороны определенных стран, говорят, что это внешняя история", - подчеркнул политик, назвав происходящее в регионе эскалацией и серьезной провокацией.Среди таких действий в регионе за прошедшие полгода парламентарий отметил разведывательную активность "с использованием, в том числе, представителей ОБСЕ, которые неоднократно находились в зоне безопасности". Как указал Туров, "была зафиксирована информация о работе представителей стран НАТО со стороны Молдовы, фиксировалась работа беспилотной авиации Украины в целях разведки".Депутат отметил, что на "внешний сценарий" также указывают и ранние высказывания представителей американского истеблишмента, представителей других западных стран и альянса НАТО, "говоривших о решение приднестровского вопроса"."Здесь отдельная наша обеспокоенность, что там находится группа наших миротворцев, которая на протяжении 30 лет выполняет задачи по поддержанию мира и урегулированию конфликта. Кроме того, более 200 тысяч граждан, проживающих в ПМР, являются россиянами. Это вызывает дополнительную озабоченность", - резюмировал он.Ранее Служба информации и безопасности Молдавии призвала граждан к спокойствию, отметила, что следит за ситуацией в Приднестровье, и попросила всех соблюдать ответственность и проверять информацию.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785496637.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785478446.html

https://ria.ru/20220426/operatsiya-1785456117.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, нато, россия, госдума рф