https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785504473.html

Евросоюз отказался комментировать информацию о событиях в Приднестровье

Евросоюз отказался комментировать информацию о событиях в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

Евросоюз отказался комментировать информацию о событиях в Приднестровье

ЕС пока не комментирует информацию о последних событиях в Приднестровье, выражает обеспокоенность ситуацией в регионе в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:14

2022-04-26T13:14

2022-04-26T13:33

приднестровская молдавская республика

в мире

вадим красносельский

тирасполь

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. ЕС пока не комментирует информацию о последних событиях в Приднестровье, выражает обеспокоенность ситуацией в регионе в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."У меня нет какой-либо особенной информации, которую я могу сообщить по этому вопросу. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными с... Украиной и возможными действиями на других территориях. Мы с самого начала призывали к прекращению боевых действий", - сказал он.Накануне в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.В сообщении на сайте лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского сообщалось, что в республике введен "красный" уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785469536.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, вадим красносельский, тирасполь, евросоюз, еврокомиссия