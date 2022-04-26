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Евросоюз отказался комментировать информацию о событиях в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
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Евросоюз отказался комментировать информацию о событиях в Приднестровье
Евросоюз отказался комментировать информацию о событиях в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
Евросоюз отказался комментировать информацию о событиях в Приднестровье
ЕС пока не комментирует информацию о последних событиях в Приднестровье, выражает обеспокоенность ситуацией в регионе в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:14
2022-04-26T13:33
приднестровская молдавская республика
в мире
вадим красносельский
тирасполь
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. ЕС пока не комментирует информацию о последних событиях в Приднестровье, выражает обеспокоенность ситуацией в регионе в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."У меня нет какой-либо особенной информации, которую я могу сообщить по этому вопросу. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными с... Украиной и возможными действиями на других территориях. Мы с самого начала призывали к прекращению боевых действий", - сказал он.Накануне в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.В сообщении на сайте лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского сообщалось, что в республике введен "красный" уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html
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приднестровская молдавская республика, в мире, вадим красносельский, тирасполь, евросоюз, еврокомиссия
13:14 26.04.2022 (обновлено: 13:33 26.04.2022)
 
Евросоюз отказался комментировать информацию о событиях в Приднестровье

Евросоюз отказался комментировать ситуацию в Приднестровье, но выразил обеспокоенность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. ЕС пока не комментирует информацию о последних событиях в Приднестровье, выражает обеспокоенность ситуацией в регионе в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"У меня нет какой-либо особенной информации, которую я могу сообщить по этому вопросу. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными с... Украиной и возможными действиями на других территориях. Мы с самого начала призывали к прекращению боевых действий", - сказал он.
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы
Накануне в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
В сообщении на сайте лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского сообщалось, что в республике введен "красный" уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
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Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье
 
Приднестровская Молдавская РеспубликаВ миреВадим КрасносельскийТираспольЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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