13:14 26.04.2022 (обновлено: 13:33 26.04.2022)
Евросоюз отказался комментировать информацию о событиях в Приднестровье
Евросоюз отказался комментировать ситуацию в Приднестровье, но выразил обеспокоенность
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. ЕС пока не комментирует информацию о последних событиях в Приднестровье, выражает обеспокоенность ситуацией в регионе в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"У меня нет какой-либо особенной информации, которую я могу сообщить по этому вопросу. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными с... Украиной и возможными действиями на других территориях. Мы с самого начала призывали к прекращению боевых действий", - сказал он.
Накануне в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
В сообщении на сайте лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского сообщалось, что в республике введен "красный" уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики.