https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785496637.html

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:50

2022-04-26T12:50

2022-04-26T12:50

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской республике был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785469536.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, россия, владимир путин, дмитрий песков