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В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
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В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье
Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:50
2022-04-26T12:50
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской республике был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785469536.html
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, россия, владимир путин, дмитрий песков
12:50 26.04.2022
 
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

Пресс-секретарь Песков: Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье

© SputnikАвтомобиль полиции в Тирасполе
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik
Автомобиль полиции в Тирасполе
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской республике был введен "красный" уровень террористической опасности, что предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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