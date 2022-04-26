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Глава Приднестровья провел заседание Совбеза - РИА Новости, 26.04.2022
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Глава Приднестровья провел заседание Совбеза
Глава Приднестровья провел заседание Совбеза - РИА Новости, 26.04.2022
Глава Приднестровья провел заседание Совбеза
Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета Безопасности, говорится в сообщении на сайте лидера ПМР. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:46
2022-04-26T12:16
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета Безопасности, говорится в сообщении на сайте лидера ПМР.Накануне, по предварительным данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Главный вопрос – террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения республики. Зафиксировано три факта: пострадали здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк", - говорится в сообщении.
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в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский
11:46 26.04.2022 (обновлено: 12:16 26.04.2022)
 
Глава Приднестровья провел заседание Совбеза

Глава Приднестровья провел заседание Совбеза по вопросу террористической угрозы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета Безопасности, говорится в сообщении на сайте лидера ПМР.
Накануне, по предварительным данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
"Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Главный вопрос – террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения республики. Зафиксировано три факта: пострадали здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк", - говорится в сообщении.
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
11:23
Эксперт: взрывы в Приднестровье могут быть подготовкой к военной агрессии
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольВадим Красносельский
 
 
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