11:46 26.04.2022 (обновлено: 12:16 26.04.2022)
Глава Приднестровья провел заседание Совбеза
Глава Приднестровья провел заседание Совбеза по вопросу террористической угрозы
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета Безопасности, говорится в сообщении на сайте лидера ПМР.
Накануне, по предварительным данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
"Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Главный вопрос – террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения республики. Зафиксировано три факта: пострадали здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк", - говорится в сообщении.