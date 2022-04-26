https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785478588.html

Глава Приднестровья провел заседание Совбеза

Глава Приднестровья провел заседание Совбеза - РИА Новости, 26.04.2022

Глава Приднестровья провел заседание Совбеза

Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета Безопасности, говорится в сообщении на сайте лидера ПМР. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:46

2022-04-26T11:46

2022-04-26T12:16

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета Безопасности, говорится в сообщении на сайте лидера ПМР.Накануне, по предварительным данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Президент ПМР Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Главный вопрос – террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения республики. Зафиксировано три факта: пострадали здание министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк", - говорится в сообщении.

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Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский