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В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности - РИА Новости, 26.04.2022
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В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности
В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности - РИА Новости, 26.04.2022
В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности
Власти Приднестровской Молдавской Республики ввели "красный" уровень террористической опасности, сообщил сайт ее руководителя Вадима Красносельского. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:46
2022-04-26T12:22
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской Республики ввели "красный" уровень террористической опасности, сообщил сайт ее руководителя Вадима Красносельского.Президент ПМР провел заседание Совбеза, участники которого обсудили атаки на объекты инфраструктуры и учреждения непризнанной республики.Уточняется, что указ главы Приднестровья сейчас готовится.Так, накануне неизвестные обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности ПМР, утром во вторник в результате взрывов были разрушены две самые мощные антенны радиопередающего центра в поселке Маяк, ретранслировавшие российские радиостанции, кроме того, на сайте главы ПМР сообщили об атаке на воинскую часть села Парканы.На фоне этих событий заседание Совета безопасности Молдавии созвала президент республики Майя Санду.
https://ria.ru/20220407/pridnestrove-1782212495.html
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в мире
11:46 26.04.2022 (обновлено: 12:22 26.04.2022)
 
В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности

В Приднестровье после нескольких взрывов ввели красный уровень террористической опасности

© Фото : пресс-центр МВД ПМРОбстановка у здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе
Обстановка у здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : пресс-центр МВД ПМР
Обстановка у здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской Республики ввели "красный" уровень террористической опасности, сообщил сайт ее руководителя Вадима Красносельского.
Президент ПМР провел заседание Совбеза, участники которого обсудили атаки на объекты инфраструктуры и учреждения непризнанной республики.
"Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране "красного" уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", — говорится в сообщении.
Уточняется, что указ главы Приднестровья сейчас готовится.
Так, накануне неизвестные обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности ПМР, утром во вторник в результате взрывов были разрушены две самые мощные антенны радиопередающего центра в поселке Маяк, ретранслировавшие российские радиостанции, кроме того, на сайте главы ПМР сообщили об атаке на воинскую часть села Парканы.
На фоне этих событий заседание Совета безопасности Молдавии созвала президент республики Майя Санду.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:18
Приднестровье не имеет агрессивных намерений против Украины, заявили в МИД
 
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