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Миротворцы контролируют ситуацию в Приднестровье, заявили в ОКК - РИА Новости, 26.04.2022
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Миротворцы контролируют ситуацию в Приднестровье, заявили в ОКК
Миротворцы контролируют ситуацию в Приднестровье, заявили в ОКК - РИА Новости, 26.04.2022
Миротворцы контролируют ситуацию в Приднестровье, заявили в ОКК
Миротворческие силы в Приднестровье полностью контролируют ситуацию в зоне безопасности, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:39
2022-04-26T11:40
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Миротворческие силы в Приднестровье полностью контролируют ситуацию в зоне безопасности, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков."Обстановка в зоне безопасности спокойная. Миротворческие силы контролируют полностью ситуацию в зоне безопасности", - сказал он.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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приднестровская молдавская республика
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в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, молдавия
11:39 26.04.2022 (обновлено: 11:40 26.04.2022)
 
Миротворцы контролируют ситуацию в Приднестровье, заявили в ОКК

Контрольная комиссия: миротворцы в Приднестровье контролируют ситуацию в зоне безопасности

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры
Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Миротворческие силы в Приднестровье полностью контролируют ситуацию в зоне безопасности, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.
"Обстановка в зоне безопасности спокойная. Миротворческие силы контролируют полностью ситуацию в зоне безопасности", - сказал он.
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
09:49
В поселке Маяк в Приднестровье прогремели два взрыва
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольМолдавия
 
 
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