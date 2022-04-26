11:39 26.04.2022 (обновлено: 11:40 26.04.2022)
Миротворцы контролируют ситуацию в Приднестровье, заявили в ОКК
Контрольная комиссия: миротворцы в Приднестровье контролируют ситуацию в зоне безопасности
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры
Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Миротворческие силы в Приднестровье полностью контролируют ситуацию в зоне безопасности, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.
"Обстановка в зоне безопасности спокойная. Миротворческие силы контролируют полностью ситуацию в зоне безопасности", - сказал он.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.