https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785476293.html

Миротворцы контролируют ситуацию в Приднестровье, заявили в ОКК

Миротворцы контролируют ситуацию в Приднестровье, заявили в ОКК - РИА Новости, 26.04.2022

Миротворцы контролируют ситуацию в Приднестровье, заявили в ОКК

Миротворческие силы в Приднестровье полностью контролируют ситуацию в зоне безопасности, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:39

2022-04-26T11:39

2022-04-26T11:40

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Миротворческие силы в Приднестровье полностью контролируют ситуацию в зоне безопасности, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков."Обстановка в зоне безопасности спокойная. Миротворческие силы контролируют полностью ситуацию в зоне безопасности", - сказал он.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/vzryvy-1785444463.html

приднестровская молдавская республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, молдавия