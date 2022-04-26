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Руководство Приднестровья примет решение в защиту интересов республики - РИА Новости, 26.04.2022
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Руководство Приднестровья примет решение в защиту интересов республики
Руководство Приднестровья примет решение в защиту интересов республики - РИА Новости, 26.04.2022
Руководство Приднестровья примет решение в защиту интересов республики
Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ближайшее время примет решения в защиту интересов ПМР, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:35
2022-04-26T11:38
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ближайшее время примет решения в защиту интересов ПМР, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков."Мы не можем не обращать внимания на то, что происходит рядом с зоной безопасностью. В ближайшее время руководством будут приняты решения в защиту интересов Приднестровья", - сказал он.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785472920.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь
11:35 26.04.2022 (обновлено: 11:38 26.04.2022)
 
Руководство Приднестровья примет решение в защиту интересов республики

Контрольная комиссия: в Приднестровье примут решение в защиту интересов республики

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ближайшее время примет решения в защиту интересов ПМР, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.
"Мы не можем не обращать внимания на то, что происходит рядом с зоной безопасностью. В ближайшее время руководством будут приняты решения в защиту интересов Приднестровья", - сказал он.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Обстановка у здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаТирасполь
 
 
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