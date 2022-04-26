https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785475278.html

Руководство Приднестровья примет решение в защиту интересов республики

Руководство Приднестровья примет решение в защиту интересов республики - РИА Новости, 26.04.2022

Руководство Приднестровья примет решение в защиту интересов республики

Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ближайшее время примет решения в защиту интересов ПМР, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:35

2022-04-26T11:35

2022-04-26T11:38

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ближайшее время примет решения в защиту интересов ПМР, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков."Мы не можем не обращать внимания на то, что происходит рядом с зоной безопасностью. В ближайшее время руководством будут приняты решения в защиту интересов Приднестровья", - сказал он.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785472920.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь