11:35 26.04.2022 (обновлено: 11:38 26.04.2022)
Руководство Приднестровья примет решение в защиту интересов республики
Контрольная комиссия: в Приднестровье примут решение в защиту интересов республики
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ближайшее время примет решения в защиту интересов ПМР, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.
"Мы не можем не обращать внимания на то, что происходит рядом с зоной безопасностью. В ближайшее время руководством будут приняты решения в защиту интересов Приднестровья", - сказал он.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.