https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785469536.html
Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье
Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:19
2022-04-26T11:19
2022-04-26T11:23
в мире
майя санду
молдавия
тирасполь
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Президент Молдавии Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в приднестровском регионе. Заседание начнется в 13.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.После заседания президент выступит с заявлением для прессы.
https://ria.ru/20220425/pridnestrove-1785302568.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, майя санду, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика
11:19 26.04.2022 (обновлено: 11:23 26.04.2022)
Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье
Президент Молдавии Санду созывает заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье