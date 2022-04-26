https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785469536.html

Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье

Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:19

2022-04-26T11:19

2022-04-26T11:23

в мире

майя санду

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_6781e6c78730780bbd7ec8ea65b71b38.jpg

КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Президент Молдавии Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в приднестровском регионе. Заседание начнется в 13.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.После заседания президент выступит с заявлением для прессы.

https://ria.ru/20220425/pridnestrove-1785302568.html

https://ria.ru/20220423/pridnestrove-1785094315.html

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, майя санду, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика