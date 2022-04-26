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Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
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Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье
Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:19
2022-04-26T11:23
в мире
майя санду
молдавия
тирасполь
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Президент Молдавии Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в приднестровском регионе. Заседание начнется в 13.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.После заседания президент выступит с заявлением для прессы.
https://ria.ru/20220425/pridnestrove-1785302568.html
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в мире, майя санду, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика
11:19 26.04.2022 (обновлено: 11:23 26.04.2022)
 
Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье

Президент Молдавии Санду созывает заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду во вторник созывает заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
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"Президент Молдавии Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в приднестровском регионе. Заседание начнется в 13.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
После заседания президент выступит с заявлением для прессы.
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В миреМайя СандуМолдавияТираспольПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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