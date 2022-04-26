https://ria.ru/20220426/prazdniki-1785568140.html
Депутат призвал отказаться от путешествий за границу на майские праздники
Депутат призвал отказаться от путешествий за границу на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2022
Депутат призвал отказаться от путешествий за границу на майские праздники
Замглавы комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков призвал россиян отказаться от путешествий за границу на майские праздники из-за возможных провокаций в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:41
2022-04-26T16:41
2022-04-26T16:41
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сергей бурлаков
госдума рф
майские праздники
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Замглавы комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков призвал россиян отказаться от путешествий за границу на майские праздники из-за возможных провокаций в европейских странах и отметил, что украинцы могут вести себя "крайне агрессивно"."Впереди майские праздники. Я хочу предостеречь россиян, которые поедут отдыхать за границу, не отвечать на провокации и не вступать в конфликты. Я бы советовал своим соотечественникам пока отдыхать в нашей стране. Не исключены провокации в адрес русских в европейских странах. В России много мест, где можно хорошо провести время", - заявил РИА Новости Бурлаков.Также он отметил, что украинцы стараются собираться на отдыхе большими компаниями и "ведут себя крайне агрессивно".Ранее гражданка России, историк и археолог Оксана Маряхина рассказала, что в Афинах была жестоко избита группой украинцев на Пасху.
https://ria.ru/20220426/krym-1785471510.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, туризм, сергей бурлаков, госдума рф, майские праздники
Депутат призвал отказаться от путешествий за границу на майские праздники
Депутат Бурлаков призвал россиян отказаться от путешествий за границу на майские праздники