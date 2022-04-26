22:09 26.04.2022 (обновлено: 22:14 26.04.2022)
Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
Жительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено свыше 900 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
"Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 15 тысяч 526,5 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 906 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 502,2 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
Во вторник проводится 14 гуманитарных акций в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 414,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил Мизинцев.
На пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
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