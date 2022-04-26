https://ria.ru/20220426/pomosch-1785635917.html

Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 26.04.2022

Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено свыше 900 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:09

2022-04-26T22:09

2022-04-26T22:14

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено свыше 900 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил МизинцевВо вторник проводится 14 гуманитарных акций в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 414,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил Мизинцев.На пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина