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Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/pomosch-1785635917.html
Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 26.04.2022
Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено свыше 900 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:09
2022-04-26T22:14
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено свыше 900 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил МизинцевВо вторник проводится 14 гуманитарных акций в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 414,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил Мизинцев.На пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина
22:09 26.04.2022 (обновлено: 22:14 26.04.2022)
 
Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия передала Украине уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
Жительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Жительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 15,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, проведено свыше 900 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
"Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 15 тысяч 526,5 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 906 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 502,2 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
Во вторник проводится 14 гуманитарных акций в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 414,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил Мизинцев.
На пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
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