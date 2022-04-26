https://ria.ru/20220426/polsha-1785451768.html
В Польше ограничат воздушное движение
В Польше ограничат воздушное движение - РИА Новости, 26.04.2022
В Польше ограничат воздушное движение
Ограничение воздушного движения вводится в Польше из-за проблем с авиационными диспетчерами, соответствующее распоряжение правительства опубликовано в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:23
2022-04-26T10:23
2022-04-26T10:34
в мире
польша
лондон
варшава
нью-йорк (город)
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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Ограничение воздушного движения вводится в Польше из-за проблем с авиационными диспетчерами, соответствующее распоряжение правительства опубликовано в официальном Законодательном вестнике.Конфликт между профсоюзом и агентством продолжается уже около года: авиадиспетчеры жалуются на низкие заработки и неподходящие условия труда, которые влияют на качество и эффективность их работы. В ближайшее время ожидаются их массовые увольнения.Распоряжение касается варшавских аэропортом – аэропорта имени Фредерика Шопена (EPWA) и аэропорта Модлин (EPMO). В нем говорится, что "в связи с ограничением доступности служб аэронавигации, обслуживающих авиационные операции и снижением заявленной емкости контролируемой воздушной зоны Варшавы, вводятся ограничения возможности выполнения воздушных операций".Указывается, что воздушные операции в воздушной зоне Варшавы могут выполняться между 09.30 и 17.00 по местному времени, при условии обеспечения службами воздушного движения.В данном временном интервале прибытие воздушного судна, которое намеревается затем выполнить операцию вылета в тот же день, может быть выполнено не позднее 15.45 по местному времени.В распоряжении также указано, что приоритет выполнения имеют воздушные операции в аэропорту имени Шопена.В том же документе указаны приоритетные для обслуживания направления. Это Лондон - Heathrow (EGLL); Лондон - Лутон (EGGW); Лондон - Станстед (EGSS); Frankfurt (EDDF); Нью-Йорк (KJFK); Чикаго (KORD); Париж (LFPG); Брюссель (EBBR); Стамбул (LTFM); Рим (LIRF); Amsterdam (EHAM); Toronto (CYYZ); Дубай (OMDB); Incheon (RKSI); Мюнхен (EDDM); Омск (EPRZ); Вена (LOWW); в Тель-авиве (LLBG); Oslo (ENGM); Zurich (LSZH); Dublin (EIDW); Копенгаген (EKCH); Будапешт (LHBP); Вильнюс (EYVI); Прага (LKPR); Бухарест (ŁROP); Düsseldorf (EDDL); Barcelona (LEBL); Лиссабон (LPPT); Tbilisi (UGTB); Berlin - (EDDB); Щецин-Голенюв (EPSC).Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года и теряет силу 31 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220422/gretsiya-1784923804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, лондон, варшава, нью-йорк (город)
10:23 26.04.2022 (обновлено: 10:34 26.04.2022)
В Польше ограничат воздушное движение
В Польше с 1 мая ограничат воздушное движение из-за проблем с диспетчерами
ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Ограничение воздушного движения вводится в Польше из-за проблем с авиационными диспетчерами, соответствующее распоряжение правительства опубликовано в официальном Законодательном вестнике.
Конфликт между профсоюзом и агентством продолжается уже около года: авиадиспетчеры жалуются на низкие заработки и неподходящие условия труда, которые влияют на качество и эффективность их работы. В ближайшее время ожидаются их массовые увольнения.
Распоряжение касается варшавских аэропортом – аэропорта имени Фредерика Шопена (EPWA) и аэропорта Модлин (EPMO). В нем говорится, что "в связи с ограничением доступности служб аэронавигации, обслуживающих авиационные операции и снижением заявленной емкости контролируемой воздушной зоны Варшавы
, вводятся ограничения возможности выполнения воздушных операций".
Указывается, что воздушные операции в воздушной зоне Варшавы могут выполняться между 09.30 и 17.00 по местному времени, при условии обеспечения службами воздушного движения.
В данном временном интервале прибытие воздушного судна, которое намеревается затем выполнить операцию вылета в тот же день, может быть выполнено не позднее 15.45 по местному времени.
В распоряжении также указано, что приоритет выполнения имеют воздушные операции в аэропорту имени Шопена.
В том же документе указаны приоритетные для обслуживания направления. Это Лондон
- Heathrow (EGLL); Лондон - Лутон (EGGW); Лондон - Станстед (EGSS); Frankfurt (EDDF); Нью-Йорк
(KJFK); Чикаго (KORD); Париж
(LFPG); Брюссель
(EBBR); Стамбул
(LTFM); Рим
(LIRF); Amsterdam (EHAM); Toronto (CYYZ); Дубай (OMDB); Incheon (RKSI); Мюнхен
(EDDM); Омск
(EPRZ); Вена
(LOWW); в Тель-авиве
(LLBG); Oslo (ENGM); Zurich (LSZH); Dublin (EIDW); Копенгаген
(EKCH); Будапешт
(LHBP); Вильнюс
(EYVI); Прага
(LKPR); Бухарест
(ŁROP); Düsseldorf (EDDL); Barcelona (LEBL); Лиссабон
(LPPT); Tbilisi (UGTB); Berlin - (EDDB); Щецин-Голенюв (EPSC).
Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года и теряет силу 31 мая 2022 года.