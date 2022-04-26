https://ria.ru/20220426/polsha-1785451768.html

В Польше ограничат воздушное движение

В Польше ограничат воздушное движение - РИА Новости, 26.04.2022

В Польше ограничат воздушное движение

Ограничение воздушного движения вводится в Польше из-за проблем с авиационными диспетчерами, соответствующее распоряжение правительства опубликовано в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:23

2022-04-26T10:23

2022-04-26T10:34

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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Ограничение воздушного движения вводится в Польше из-за проблем с авиационными диспетчерами, соответствующее распоряжение правительства опубликовано в официальном Законодательном вестнике.Конфликт между профсоюзом и агентством продолжается уже около года: авиадиспетчеры жалуются на низкие заработки и неподходящие условия труда, которые влияют на качество и эффективность их работы. В ближайшее время ожидаются их массовые увольнения.Распоряжение касается варшавских аэропортом – аэропорта имени Фредерика Шопена (EPWA) и аэропорта Модлин (EPMO). В нем говорится, что "в связи с ограничением доступности служб аэронавигации, обслуживающих авиационные операции и снижением заявленной емкости контролируемой воздушной зоны Варшавы, вводятся ограничения возможности выполнения воздушных операций".Указывается, что воздушные операции в воздушной зоне Варшавы могут выполняться между 09.30 и 17.00 по местному времени, при условии обеспечения службами воздушного движения.В данном временном интервале прибытие воздушного судна, которое намеревается затем выполнить операцию вылета в тот же день, может быть выполнено не позднее 15.45 по местному времени.В распоряжении также указано, что приоритет выполнения имеют воздушные операции в аэропорту имени Шопена.В том же документе указаны приоритетные для обслуживания направления. Это Лондон - Heathrow (EGLL); Лондон - Лутон (EGGW); Лондон - Станстед (EGSS); Frankfurt (EDDF); Нью-Йорк (KJFK); Чикаго (KORD); Париж (LFPG); Брюссель (EBBR); Стамбул (LTFM); Рим (LIRF); Amsterdam (EHAM); Toronto (CYYZ); Дубай (OMDB); Incheon (RKSI); Мюнхен (EDDM); Омск (EPRZ); Вена (LOWW); в Тель-авиве (LLBG); Oslo (ENGM); Zurich (LSZH); Dublin (EIDW); Копенгаген (EKCH); Будапешт (LHBP); Вильнюс (EYVI); Прага (LKPR); Бухарест (ŁROP); Düsseldorf (EDDL); Barcelona (LEBL); Лиссабон (LPPT); Tbilisi (UGTB); Berlin - (EDDB); Щецин-Голенюв (EPSC).Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года и теряет силу 31 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220422/gretsiya-1784923804.html

https://ria.ru/20220422/maldivy-1784838661.html

польша

лондон

варшава

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, польша, лондон, варшава, нью-йорк (город)