https://ria.ru/20220426/polomka-1785421005.html

Не только экран: эксперт рассказал, что ломается в телефоне при падении

Не только экран: эксперт рассказал, что ломается в телефоне при падении - РИА Новости, 26.04.2022

Не только экран: эксперт рассказал, что ломается в телефоне при падении

Разбитый экран — не самое страшное последствие падения смартфона, предупредил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T02:15

2022-04-26T02:15

2022-04-26T02:15

общество

технологии

россия

никита мокеев

смартфоны

гаджеты

pochinka_blog

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157250_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_40ee94445f84892ede688782e01a1ecc.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Разбитый экран — не самое страшное последствие падения смартфона, предупредил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Никита Мокеев. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие внутренние повреждения может получить гаджет от удара и чем опасны микротрещины.Уронив или случайно ударив смартфон, владелец устройства обычно в первую очередь проверяет целостность его корпуса и экрана. Если видимых повреждений нет, то многие на этом успокаиваются и не предпринимают никаких дальнейших действий. Однако внутренние микротрещины могут намного серьезнее повлиять на функционирование гаджета, чем заметные царапины на дисплее, уверен Мокеев.Последствия падения устройства могут проявиться не сразу."При дальнейшем использовании телефона происходит нагрев, и трещины расширяются. В итоге та микросхема, что работала сразу после падения, может перестать работать", — отметил Мокеев.Трещина на микросхеме со временем может привести к нарушению качества связи или к повреждению памяти смартфона, она может даже полностью "убить" гаджет, продолжил эксперт.Если смартфон сильно ударился при падении, лучше обратиться в сервисный центр, считает эксперт. По его словам, своевременная диагностика поможет избежать дорогостоящего ремонта в будущем."Если телефон упал более или менее серьезно (например, если появились видимые повреждения экрана или корпуса. — Прим. ред.), то имеет смысл отнести его в сервис на диагностику. Чаще всего это стоит недорого, но может предотвратить сложный и дорогой ремонт в будущем", — заключил Мокеев.

https://ria.ru/20220417/slezhka-1783927562.html

https://ria.ru/20220412/smartfon-1783011339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, никита мокеев, смартфоны, гаджеты, pochinka_blog