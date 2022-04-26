https://ria.ru/20220426/polomka-1785421005.html
Не только экран: эксперт рассказал, что ломается в телефоне при падении
Не только экран: эксперт рассказал, что ломается в телефоне при падении - РИА Новости, 26.04.2022
Не только экран: эксперт рассказал, что ломается в телефоне при падении
Разбитый экран — не самое страшное последствие падения смартфона, предупредил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T02:15
2022-04-26T02:15
2022-04-26T02:15
общество
технологии
россия
никита мокеев
смартфоны
гаджеты
pochinka_blog
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Разбитый экран — не самое страшное последствие падения смартфона, предупредил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Никита Мокеев. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие внутренние повреждения может получить гаджет от удара и чем опасны микротрещины.Уронив или случайно ударив смартфон, владелец устройства обычно в первую очередь проверяет целостность его корпуса и экрана. Если видимых повреждений нет, то многие на этом успокаиваются и не предпринимают никаких дальнейших действий. Однако внутренние микротрещины могут намного серьезнее повлиять на функционирование гаджета, чем заметные царапины на дисплее, уверен Мокеев.Последствия падения устройства могут проявиться не сразу."При дальнейшем использовании телефона происходит нагрев, и трещины расширяются. В итоге та микросхема, что работала сразу после падения, может перестать работать", — отметил Мокеев.Трещина на микросхеме со временем может привести к нарушению качества связи или к повреждению памяти смартфона, она может даже полностью "убить" гаджет, продолжил эксперт.Если смартфон сильно ударился при падении, лучше обратиться в сервисный центр, считает эксперт. По его словам, своевременная диагностика поможет избежать дорогостоящего ремонта в будущем."Если телефон упал более или менее серьезно (например, если появились видимые повреждения экрана или корпуса. — Прим. ред.), то имеет смысл отнести его в сервис на диагностику. Чаще всего это стоит недорого, но может предотвратить сложный и дорогой ремонт в будущем", — заключил Мокеев.
https://ria.ru/20220417/slezhka-1783927562.html
https://ria.ru/20220412/smartfon-1783011339.html
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общество, технологии, россия, никита мокеев, смартфоны, гаджеты, pochinka_blog
Не только экран: эксперт рассказал, что ломается в телефоне при падении
Эксперт Мокеев: при падении в смартфоне могут образоваться внутренние микротрещины
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Разбитый экран — не самое страшное последствие падения смартфона, предупредил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Никита Мокеев. В интервью радио Sputnik
он рассказал, какие внутренние повреждения может получить гаджет от удара и чем опасны микротрещины.
Уронив или случайно ударив смартфон
, владелец устройства обычно в первую очередь проверяет целостность его корпуса и экрана. Если видимых повреждений нет, то многие на этом успокаиваются и не предпринимают никаких дальнейших действий. Однако внутренние микротрещины могут намного серьезнее повлиять на функционирование гаджета, чем заметные царапины на дисплее, уверен Мокеев.
"Почему-то многие думают, что при падении гаджета повреждается только что-то внешнее, вроде дисплея или корпуса. На самом деле после падения внутренние повреждения тоже могут присутствовать. Дело в том, что на самой плате внутри телефона все схемы припаяны, а при падении пайка нарушается и возникают трещины", — пояснил он.
Последствия падения устройства могут проявиться не сразу.
"При дальнейшем использовании телефона происходит нагрев, и трещины расширяются. В итоге та микросхема, что работала сразу после падения, может перестать работать", — отметил Мокеев.
Трещина на микросхеме со временем может привести к нарушению качества связи или к повреждению памяти смартфона, она может даже полностью "убить" гаджет, продолжил эксперт.
"Микросхема, которая перестала работать после удара, может быть как несущественной, так и частью главного узла в телефоне. Например, после падения смартфон может начать слабо ловить сеть, и это не так критично, как если откажет контроль питания, и вы не сможете зарядить гаджет. Также может быть повреждена память со всеми вашими данными или даже процессор", — добавил Мокеев.
Если смартфон сильно ударился при падении, лучше обратиться в сервисный центр, считает эксперт. По его словам, своевременная диагностика поможет избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
"Если телефон упал более или менее серьезно (например, если появились видимые повреждения экрана или корпуса. — Прим. ред.), то имеет смысл отнести его в сервис на диагностику. Чаще всего это стоит недорого, но может предотвратить сложный и дорогой ремонт в будущем", — заключил Мокеев.