https://ria.ru/20220426/pokushenie-1785431942.html

В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов

В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов - РИА Новости, 26.04.2022

В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы покушения Киева на российских журналистов, заявил, что Украина - террористическое государство, а Владимир... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:57

2022-04-26T07:57

2022-04-26T09:01

обострение ситуации в днр и лнр

вячеслав володин

владимир зеленский

в мире

украина

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы покушения Киева на российских журналистов, заявил, что Украина - террористическое государство, а Владимир Зеленский должен понести ответственность.Накануне ФСБ предотвратила покушение на журналистов ВГТРК Владимира Соловьёва, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян.По словам Володина, развязав войну против украинцев, "Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран"."Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции РФ на Украине.В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.*Запрещенная в России террористическая организация.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.

https://ria.ru/20220425/mid-1785419681.html

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вячеслав володин, владимир зеленский, в мире, украина