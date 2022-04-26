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В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/pokushenie-1785431942.html
В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов
В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов - РИА Новости, 26.04.2022
В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы покушения Киева на российских журналистов, заявил, что Украина - террористическое государство, а Владимир... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T07:57
2022-04-26T09:01
обострение ситуации в днр и лнр
вячеслав володин
владимир зеленский
в мире
украина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы покушения Киева на российских журналистов, заявил, что Украина - террористическое государство, а Владимир Зеленский должен понести ответственность.Накануне ФСБ предотвратила покушение на журналистов ВГТРК Владимира Соловьёва, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян.По словам Володина, развязав войну против украинцев, "Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран"."Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции РФ на Украине.В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.*Запрещенная в России террористическая организация.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, владимир зеленский, в мире, украина
07:57 26.04.2022 (обновлено: 09:01 26.04.2022)
 
В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов

Володин: Зеленский должен понести ответственность за покушения на журналистов в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы покушения Киева на российских журналистов, заявил, что Украина - террористическое государство, а Владимир Зеленский должен понести ответственность.
Накануне ФСБ предотвратила покушение на журналистов ВГТРК Владимира Соловьёва, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян.
По словам Володина, развязав войну против украинцев, "Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран".
"Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции РФ на Украине.
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 23:44
МИД: на Украине привыкли, что могут обходиться с журналистами как угодно
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийВ миреУкраина
 
 
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