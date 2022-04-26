07:57 26.04.2022 (обновлено: 09:01 26.04.2022)
В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов
Володин: Зеленский должен понести ответственность за покушения на журналистов в РФ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы покушения Киева на российских журналистов, заявил, что Украина - террористическое государство, а Владимир Зеленский должен понести ответственность.
Накануне ФСБ предотвратила покушение на журналистов ВГТРК Владимира Соловьёва, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян.
По словам Володина, развязав войну против украинцев, "Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран".
Он добавил, что произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции РФ на Украине.
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.