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Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2022
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Туризм
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Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники
Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2022
Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники
Почти все номера в гостиницах Московской области забронированы на майские праздники, сообщают в региональном комитете туризма. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:11
2022-04-26T18:11
туризм
московская область (подмосковье)
праздники
туризм
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти все номера в гостиницах Московской области забронированы на майские праздники, сообщают в региональном комитете туризма."В подмосковных загородных отелях наблюдается большой спрос на заселение в период майских праздников 2022 года", — говорится в релизеУточняется, что почти 100 процентов номеров в объектах размещения уже разобраны: свободные предложения есть, в основном, только после 10 мая.В прошлом году на выходных в начале мая Подмосковье посетили 2,7 миллиона туристов, добавляют в комитете.
https://ria.ru/20220426/krym-1785471510.html
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московская область (подмосковье), праздники, туризм, туристы, новости - туризм
18:11 26.04.2022
 
Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники

В подмосковных отелях вырос спрос на бронирования, почти все номера заняты до 10 мая

© Depositphotos / Stefano LunardiГорничная за работой
Горничная за работой - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Depositphotos / Stefano Lunardi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти все номера в гостиницах Московской области забронированы на майские праздники, сообщают в региональном комитете туризма.
"В подмосковных загородных отелях наблюдается большой спрос на заселение в период майских праздников 2022 года", — говорится в релизе
Уточняется, что почти 100 процентов номеров в объектах размещения уже разобраны: свободные предложения есть, в основном, только после 10 мая.
В прошлом году на выходных в начале мая Подмосковье посетили 2,7 миллиона туристов, добавляют в комитете.
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ТуризмМосковская область (Подмосковье)праздникиТуризмтуристыНовости - Туризм
 
 
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