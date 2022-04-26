https://ria.ru/20220426/podmoskove-1785507125.html

Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники

Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2022

Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники

Почти все номера в гостиницах Московской области забронированы на майские праздники, сообщают в региональном комитете туризма. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:11

2022-04-26T18:11

2022-04-26T18:11

туризм

московская область (подмосковье)

праздники

туризм

туристы

новости - туризм

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти все номера в гостиницах Московской области забронированы на майские праздники, сообщают в региональном комитете туризма."В подмосковных загородных отелях наблюдается большой спрос на заселение в период майских праздников 2022 года", — говорится в релизеУточняется, что почти 100 процентов номеров в объектах размещения уже разобраны: свободные предложения есть, в основном, только после 10 мая.В прошлом году на выходных в начале мая Подмосковье посетили 2,7 миллиона туристов, добавляют в комитете.

https://ria.ru/20220426/krym-1785471510.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

московская область (подмосковье), праздники, туризм, туристы, новости - туризм