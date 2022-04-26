https://ria.ru/20220426/podmoskove-1785507125.html
Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники
Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2022
Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники
Почти все номера в гостиницах Московской области забронированы на майские праздники, сообщают в региональном комитете туризма. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:11
2022-04-26T18:11
2022-04-26T18:11
туризм
московская область (подмосковье)
праздники
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новости - туризм
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти все номера в гостиницах Московской области забронированы на майские праздники, сообщают в региональном комитете туризма."В подмосковных загородных отелях наблюдается большой спрос на заселение в период майских праздников 2022 года", — говорится в релизеУточняется, что почти 100 процентов номеров в объектах размещения уже разобраны: свободные предложения есть, в основном, только после 10 мая.В прошлом году на выходных в начале мая Подмосковье посетили 2,7 миллиона туристов, добавляют в комитете.
https://ria.ru/20220426/krym-1785471510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), праздники, туризм, туристы, новости - туризм
Большинство номеров в подмосковных отелях заняты на майские праздники
В подмосковных отелях вырос спрос на бронирования, почти все номера заняты до 10 мая
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти все номера в гостиницах Московской области забронированы на майские праздники, сообщают в региональном комитете туризма.
"В подмосковных загородных отелях наблюдается большой спрос на заселение в период майских праздников 2022 года", — говорится в релизе
Уточняется, что почти 100 процентов номеров в объектах размещения уже разобраны: свободные предложения есть, в основном, только после 10 мая.
В прошлом году на выходных в начале мая Подмосковье посетили 2,7 миллиона туристов, добавляют в комитете.