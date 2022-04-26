Рейтинг@Mail.ru
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/pmr-1785492342.html
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты - РИА Новости, 26.04.2022
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты
На въезде в города непризнанной Приднестровской Молдавской республики установят блокпосты, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского по итогам... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:34
2022-04-26T12:55
безопасность
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785502498_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_204ee0c0a33abc359fb8b8a2362e9a86.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. На въезде в города непризнанной Приднестровской Молдавской республики установят блокпосты, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского по итогам совещания с главами государственных администраций городов и районов республики.Накануне в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."На въезде в города республики будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785502498_86:0:1195:832_1920x0_80_0_0_2490c2be291c71c0a854af8f37c28ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, приднестровская молдавская республика
12:34 26.04.2022 (обновлено: 12:55 26.04.2022)
 
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты

На въезде в города Приднестровья установят блокпосты для проверки автотранспорта и граждан

© Фото : пресс-центр МВД ПМРНа месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : пресс-центр МВД ПМР
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. На въезде в города непризнанной Приднестровской Молдавской республики установят блокпосты, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского по итогам совещания с главами государственных администраций городов и районов республики.
Накануне в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
"На въезде в города республики будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт", - сообщили в пресс-службе.
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
12:39
В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы
 
БезопасностьПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала