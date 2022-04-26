https://ria.ru/20220426/pmr-1785492342.html
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты - РИА Новости, 26.04.2022
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты
На въезде в города непризнанной Приднестровской Молдавской республики установят блокпосты, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского по итогам... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:34
2022-04-26T12:34
2022-04-26T12:55
безопасность
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. На въезде в города непризнанной Приднестровской Молдавской республики установят блокпосты, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского по итогам совещания с главами государственных администраций городов и районов республики.Накануне в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."На въезде в города республики будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, приднестровская молдавская республика
12:34 26.04.2022 (обновлено: 12:55 26.04.2022)
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты
На въезде в города Приднестровья установят блокпосты для проверки автотранспорта и граждан