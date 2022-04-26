Кишинев опроверг данные о закрытии неба из-за ситуации в ПМР
Кишинев опроверг данные о том, что самолеты не летают над страной из-за ситуации в ПМР
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Огран гражданской авиации Молдавии на фоне сообщений о том, что самолеты не летают над страной из-за взрывов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, заявил, что молдавское воздушное пространство остается закрытым с момента начала российской спецоперации на Украине.
В понедельник, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В социальных сетях появились сообщения о том, что после взрывов самолеты стали избегать воздушное пространство Молдавии.
"В связи с распространением в социальных сетях информации о том, что воздушное пространство Молдавии обходят стороной в радиусе около 100 километров, орган гражданской авиации дает следующие разъяснения: ситуация с использованием воздушного пространства Молдавии остается без изменений с 21 марта 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы органа.
Воздушное пространство Молдавии было закрыто после российской спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля. С 21 марта часть воздушного пространства республики была вновь открыта для гражданской авиации только в западном направлении (Кишинев-Яссы). В связи с этим гражданские самолеты не летают над воздушным пространством Молдавии.