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Площадь Академика Тамма на Ленинском проспекте обновят в этом году - РИА Новости, 26.04.2022
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Площадь Академика Тамма на Ленинском проспекте обновят в этом году
Площадь Академика Тамма на Ленинском проспекте обновят в этом году - РИА Новости, 26.04.2022
Площадь Академика Тамма на Ленинском проспекте обновят в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках комплексного благоустройства участка Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:58
2022-04-26T14:58
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках комплексного благоустройства участка Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта приведут в порядок площадь Академика Тамма, сообщили в пресс-службе."По замыслу архитекторов, обновленное пространство воплотит идею добрососедства. В центре площади установят почти 100-метровый металлический стол в форме кольца со стульями и лавочками вокруг. В теплое время года местные жители смогут использовать его для коворкинга и совместного творчества", - говорится в сообщении.Для любителей спорта оборудуют спортивную площадку с уличными тренажерами, для детей – новую игровую площадку с травмобезопасным покрытием и современным оборудованием. Планируется обустроить площадку для выгула собак."Во время работ по благоустройству тротуары общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров замостят плиткой, обновят 2,4 тысячи квадратных метров асфальтового дорожного покрытия. Тротуары отделят от проезжей части новым бордюрным камнем. Покрытие дорожно-тропиночной сети общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров выполнят из экологичного водопроницаемого покрытия", - подчеркнули в комплексе.Все деревья и кустарники сохранят и проведут для них оздоровительные мероприятия. Дополнительно высадят взрослые деревья морозо- и ветроустойчивых пород – липы и декоративные яблони, и кустарники – клен гиннала, жимолость, массивы дерна и спиреи. Разобьют газон, высадят травянистые растения и вечнозеленые многолетники.Освещаться территория будет фонарями в современном стиле со светодиодными светильниками.Озелененное пространство между Ленинским проспектом и улицей Фотиевой в Гагаринском районе столицы в 1995 году было названо площадью Академика Тамма в честь лауреата Нобелевской премии, выдающегося физика-теоретика И.Е.Тамма.
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городское хозяйство москвы, гагаринский район, москва
14:58 26.04.2022
 

Площадь Академика Тамма на Ленинском проспекте обновят в этом году

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыПлощадь Академика Тамма на Ленинском проспекте обновят в этом году
Площадь Академика Тамма на Ленинском проспекте обновят в этом году - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках комплексного благоустройства участка Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта приведут в порядок площадь Академика Тамма, сообщили в пресс-службе.
"По замыслу архитекторов, обновленное пространство воплотит идею добрососедства. В центре площади установят почти 100-метровый металлический стол в форме кольца со стульями и лавочками вокруг. В теплое время года местные жители смогут использовать его для коворкинга и совместного творчества", - говорится в сообщении.
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Танцплощадку в парке Горького обновили к открытию сезона
Для любителей спорта оборудуют спортивную площадку с уличными тренажерами, для детей – новую игровую площадку с травмобезопасным покрытием и современным оборудованием. Планируется обустроить площадку для выгула собак.
"Во время работ по благоустройству тротуары общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров замостят плиткой, обновят 2,4 тысячи квадратных метров асфальтового дорожного покрытия. Тротуары отделят от проезжей части новым бордюрным камнем. Покрытие дорожно-тропиночной сети общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров выполнят из экологичного водопроницаемого покрытия", - подчеркнули в комплексе.
Все деревья и кустарники сохранят и проведут для них оздоровительные мероприятия. Дополнительно высадят взрослые деревья морозо- и ветроустойчивых пород – липы и декоративные яблони, и кустарники – клен гиннала, жимолость, массивы дерна и спиреи. Разобьют газон, высадят травянистые растения и вечнозеленые многолетники.
Освещаться территория будет фонарями в современном стиле со светодиодными светильниками.
Озелененное пространство между Ленинским проспектом и улицей Фотиевой в Гагаринском районе столицы в 1995 году было названо площадью Академика Тамма в честь лауреата Нобелевской премии, выдающегося физика-теоретика И.Е.Тамма.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыГагаринский районМосква
 
 
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