https://ria.ru/20220426/platforma-1785619489.html

Воробьев: онлайн-платформа для поиска спортсекций заработала в Подмосковье

Воробьев: онлайн-платформа для поиска спортсекций заработала в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2022

Воробьев: онлайн-платформа для поиска спортсекций заработала в Подмосковье

В Подмосковье начала работу единая спортивная онлайн-платформа. С ее помощью жители региона смогут искать адреса всех стадионов, бассейнов, ледовых дворцов, а... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:57

2022-04-26T19:57

2022-04-26T20:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

спорт

андрей воробьев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Подмосковье начала работу единая спортивная онлайн-платформа. С ее помощью жители региона смогут искать адреса всех стадионов, бассейнов, ледовых дворцов, а также записываться в секции. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в беседе с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеканал "360".Платформа поможет жителям Подмосковья узнать о работе всех секций Московской области. При этом в базу занесены не только государственные, но и частные секции. Записаться на спортивные занятия смогут люди всех возрастов и уровней подготовки.Также на портале присутствует раздел, в котором находится информация о достижениях тренеров и их подопечных. По словам губернатора, наставники поддержали данную инициативу."Важно, что все это поддерживают тренеры. Есть их резюме, и можно легко понять, к кому ты идешь, какие у него регалии и какая репутация", – рассказал он.Воробьев сообщил, что свою работу платформа начала в апреле 2022 года. Он подчеркнул, что за столь короткий период портал успел приобрести большую популярность среди жителей региона. Губернатор отметил, что в МФЦ активно проводят разъяснительные работы для старшего поколения по пользованию платформой. При этом, как рассказал губернатор, наибольшее предпочтение жители области отдают футболу, плаванию и хоккею.

https://rsport.ria.ru/20220425/forum-1785373553.html

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московская область (подмосковье), общество, спорт, андрей воробьев