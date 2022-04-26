https://ria.ru/20220426/pisma-1785634402.html

Посольство в Канаде получает письма с просьбой пояснить ситуацию на Украине

Посольство в Канаде получает письма с просьбой пояснить ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.04.2022

Посольство в Канаде получает письма с просьбой пояснить ситуацию на Украине

Посольство РФ в Канаде сотнями получает письма от граждан страны с просьбой разъяснить ситуацию на Украине и благодарит за подробный ответ, заявил посол РФ в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:52

2022-04-26T21:52

2022-04-26T21:52

в мире

канада

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151761/80/1517618085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_295334fcbf90e2f5f5ee4cf577a8379d.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Канаде сотнями получает письма от граждан страны с просьбой разъяснить ситуацию на Украине и благодарит за подробный ответ, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.По словам посла, примерно половина информационного фона Канады формируется принадлежащими государству СМИ, которые взяли на вооружение "незамысловатую практику отмывания" любой фальсификации и лжи, которая рождается экспертами в Киеве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

канада

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, канада, украина, россия, ситуация в днр и лнр