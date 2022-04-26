Посольство в Канаде получает письма с просьбой пояснить ситуацию на Украине
Посольство России получает письма от канадцев с просьбой разъяснить ситуацию на Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ
Флаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Канаде сотнями получает письма от граждан страны с просьбой разъяснить ситуацию на Украине и благодарит за подробный ответ, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Граждане Канады, они очень любопытны и действительно пытаются разобраться, где правда, где ложь, найти информацию, которая справедливо бы отражала ход специальной военной операции на Украине... Посольство десятками, если не сотнями получает письма от простых канадцев, на которые мы на все отвечаем. Нас благодарят, говорят, теперь нам стала понятнее ваша позиция", - сказал он в эфире телепередачи "Большая игра".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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