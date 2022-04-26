https://ria.ru/20220426/patrushev-1785607495.html

Европа будет повторять невыученные уроки, заявил Патрушев

Европа будет повторять невыученные уроки, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

Европа будет повторять невыученные уроки, заявил Патрушев

Крушение американоцентричного мира – это реальность, в которой теперь надо жить и выстраивать наилучшую линию поведения, заявил секретарь Совета безопасности РФ РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:56

2022-04-26T18:56

2022-04-26T19:20

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европа

сша

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николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крушение американоцентричного мира – это реальность, в которой теперь надо жить и выстраивать наилучшую линию поведения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Россия в этой связи выбрала путь на всемерную защиту своего суверенитета, твердое отстаивание национальных интересов, культурной и духовной самобытности, традиционных ценностей и исторической памяти. Наши духовно-нравственные ценности позволяют нам оставаться самим собой, быть честными перед нашими предками, сохранять личность, общество и государство", - сказал он.Европейцы же сделали другой выбор, отметил Патрушев."Приняли так называемые либеральные ценности, хотя на самом деле это неолиберализм. Он пропагандирует приоритет частного над общественным, индивидуализм, подавляющий любовь к Отечеству, постепенное отмирание государства. Сейчас уже очевидно, что с подобной доктриной у Европы и европейской цивилизации нет будущего. Видимо, вновь будут повторять невыученные уроки", - добавил Патрушев.По его словам, таких уроков немало."Не забывайте, что все исторические потрясения начинаются с распространения популярных, но потенциально деструктивных идей", - отметил секретарь Совбеза.В качестве примера он привел французскую революцию."Из ее превратно истолкованных лозунгов возникла тирания Наполеона, который пол-Европы утопил в крови, но сломал свои зубы о Россию. Что сделала наша страна? Расчленила Францию, сожгла Париж? Нет, император Александр I восстановил французскую государственность, а в 1815 году стал инициатором создания Священного союза в Европе", - добавил Патрушев.Тот союз ставил целью уважение территориальной целостности государств, пресечение националистических движений и обеспечил Европе 40 лет мирного существования, отметил он.Когда через сто с небольшим лет появилась идеология нацизма, то Советский Союз сделал все для ее уничтожения, но при этом стал инициатором возрождения самостоятельного германского государства, напомнил Патрушев."Сталин на Ялтинской конференции настаивал на этом. СССР первым поддержал и объединение Германии в конце 1980-х годов", - добавил он."Наша страна исторически играла особую роль в формировании не только геополитического, но и нравственного климата в мире", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20220426/patrushev-1785599181.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, сша, россия, николай патрушев