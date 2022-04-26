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Запад создал "империю лжи" для уничтожения России, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
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Запад создал "империю лжи" для уничтожения России, заявил Патрушев
Запад создал "империю лжи" для уничтожения России, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Запад создал "империю лжи" для уничтожения России, заявил Патрушев
Запад в рамках своей доктрины "золотого миллиарда" подло создал "империю лжи", предполагающую уничтожение России и других неугодных ему стран, заявил секретарь... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:24
2022-04-26T18:24
в мире
россия
украина
сша
европа
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад в рамках своей доктрины "золотого миллиарда" подло создал "империю лжи", предполагающую уничтожение России и других неугодных ему стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Запад же продолжает действовать в русле антигуманной доктрины "золотого миллиарда", предполагающей значительное сокращение населения планеты различными способами. Для этого Запад подло создал империю лжи, предполагающую унижение и уничтожение России и других неугодных государств. Плюют нам в глаза, а утверждают, что это Божья роса", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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в мире, россия, украина, сша, европа, николай патрушев
18:24 26.04.2022
 
Запад создал "империю лжи" для уничтожения России, заявил Патрушев

Патрушев: Запад создал "империю лжи" для уничтожения России и других неугодных ему стран

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад в рамках своей доктрины "золотого миллиарда" подло создал "империю лжи", предполагающую уничтожение России и других неугодных ему стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Запад же продолжает действовать в русле антигуманной доктрины "золотого миллиарда", предполагающей значительное сокращение населения планеты различными способами. Для этого Запад подло создал империю лжи, предполагающую унижение и уничтожение России и других неугодных государств. Плюют нам в глаза, а утверждают, что это Божья роса", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
 
В миреРоссияУкраинаСШАЕвропаНиколай Патрушев
 
 
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