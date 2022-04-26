https://ria.ru/20220426/patrushev-1785599181.html
Запад создал "империю лжи" для уничтожения России, заявил Патрушев
Запад создал "империю лжи" для уничтожения России, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Запад создал "империю лжи" для уничтожения России, заявил Патрушев
Запад в рамках своей доктрины "золотого миллиарда" подло создал "империю лжи", предполагающую уничтожение России и других неугодных ему стран, заявил секретарь... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:24
2022-04-26T18:24
2022-04-26T18:24
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николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад в рамках своей доктрины "золотого миллиарда" подло создал "империю лжи", предполагающую уничтожение России и других неугодных ему стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Запад же продолжает действовать в русле антигуманной доктрины "золотого миллиарда", предполагающей значительное сокращение населения планеты различными способами. Для этого Запад подло создал империю лжи, предполагающую унижение и уничтожение России и других неугодных государств. Плюют нам в глаза, а утверждают, что это Божья роса", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, европа, николай патрушев
Запад создал "империю лжи" для уничтожения России, заявил Патрушев
Патрушев: Запад создал "империю лжи" для уничтожения России и других неугодных ему стран