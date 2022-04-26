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Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
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Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации, заявил Патрушев
Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации, заявил Патрушев
Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, а Запад настроен на ее затягивание хоть до... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:08
2022-04-26T19:01
в мире
россия
украина
донбасс
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, а Запад настроен на ее затягивание хоть до последнего украинца, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, "в мире почему-то до сих пор думают, что милитаристы и агрессоры обязательно носят мундиры"."Но не надо обманываться англо-саксонской респектабельностью. Никакой костюм с иголочки не замаскирует ненависть, злость и бесчеловечность", - указал он.Элита США не способна ценить чужие жизни, подчеркнул Патрушев."Американцы привыкли ходить по выжженной земле. Еще начиная со Второй мировой войны целые города стирали с лица земли бомбардировками, в том числе ядерными. Заливали вьетнамские джунгли ядом, бомбили сербов радиоактивными боеприпасами, заживо сжигали иракцев белым фосфором, помогали террористам травить сирийцев хлором", - сказал секретарь Совбеза."Не думаю, что жизни украинцев волнуют США, не раз доказавших свою агрессивную античеловеческую сущность. Как показывает история, НАТО также никогда не был оборонительным союзом, а только наступательным", - резюмировал Патрушев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/patrushev-1785607495.html
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, россия, украина, донбасс, николай патрушев
18:08 26.04.2022 (обновлено: 19:01 26.04.2022)
 
Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации, заявил Патрушев

Патрушев: Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации на Украине

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, а Запад настроен на ее затягивание хоть до последнего украинца, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Американский и европейский военно-промышленный комплекс ликует, ведь благодаря кризису на Украине у него нет отбоя от заказов. Неудивительно, что в отличие от России, заинтересованной в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, Запад настроен на ее затягивании хоть до последнего украинца", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По словам Патрушева, "в мире почему-то до сих пор думают, что милитаристы и агрессоры обязательно носят мундиры".
"Но не надо обманываться англо-саксонской респектабельностью. Никакой костюм с иголочки не замаскирует ненависть, злость и бесчеловечность", - указал он.
Элита США не способна ценить чужие жизни, подчеркнул Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Европа будет повторять невыученные уроки, заявил Патрушев
"Американцы привыкли ходить по выжженной земле. Еще начиная со Второй мировой войны целые города стирали с лица земли бомбардировками, в том числе ядерными. Заливали вьетнамские джунгли ядом, бомбили сербов радиоактивными боеприпасами, заживо сжигали иракцев белым фосфором, помогали террористам травить сирийцев хлором", - сказал секретарь Совбеза.
"Не думаю, что жизни украинцев волнуют США, не раз доказавших свою агрессивную античеловеческую сущность. Как показывает история, НАТО также никогда не был оборонительным союзом, а только наступательным", - резюмировал Патрушев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
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В миреРоссияУкраинаДонбассНиколай Патрушев
 
 
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