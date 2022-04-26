https://ria.ru/20220426/patrushev-1785595259.html

Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации, заявил Патрушев

Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации, заявил Патрушев

Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, а Запад настроен на ее затягивание хоть до... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:08

2022-04-26T18:08

2022-04-26T19:01

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россия

украина

донбасс

николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, а Запад настроен на ее затягивание хоть до последнего украинца, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, "в мире почему-то до сих пор думают, что милитаристы и агрессоры обязательно носят мундиры"."Но не надо обманываться англо-саксонской респектабельностью. Никакой костюм с иголочки не замаскирует ненависть, злость и бесчеловечность", - указал он.Элита США не способна ценить чужие жизни, подчеркнул Патрушев."Американцы привыкли ходить по выжженной земле. Еще начиная со Второй мировой войны целые города стирали с лица земли бомбардировками, в том числе ядерными. Заливали вьетнамские джунгли ядом, бомбили сербов радиоактивными боеприпасами, заживо сжигали иракцев белым фосфором, помогали террористам травить сирийцев хлором", - сказал секретарь Совбеза."Не думаю, что жизни украинцев волнуют США, не раз доказавших свою агрессивную античеловеческую сущность. Как показывает история, НАТО также никогда не был оборонительным союзом, а только наступательным", - резюмировал Патрушев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/patrushev-1785607495.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донбасс, николай патрушев