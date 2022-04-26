Рейтинг@Mail.ru
США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html
США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев
США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев
США создают рукотворный глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения, прежде всего, за счет Европы, которая "с... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:08
2022-04-26T22:49
сша
европа
россия
николай патрушев
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США создают рукотворный глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения, прежде всего, за счет Европы, которая "с радостью шагает в пропасть", вырытую ей Вашингтоном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В интервью "Российской газете" Патрушев напомнил, что, пытаясь поддержать собственную экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе, при этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов, отметил секретарь Совбеза.Причем сами европейцы "с радостью шагают в направлении пропасти, которую им вырыли США", добавил он."В этом смысле со времен "холодной войны" многое изменилось. Тогда европейцы сопротивлялись Вашингтону более уверенно. Видимо, за счет того, что еще не ушли в прошлое старые поколения политиков-реалистов. В то время стена была в Берлине, а у нынешней европейской элиты стена в головах", - отметил Патрушев.В 1980-е годы в стремлении ослабить экономику СССР американцы пытались запретить европейским компаниям покупать углеводороды у Москвы, но тогда Европа не пошла на поводу Вашингтона, напомнил Патрушев."Своим же компаниям США запрещали продавать СССР технологии для прибрежного бурения, в результате чего пострадали десятки американских и японских фирм. Для задержки строительства Советским Союзом газопровода в Европу Вашингтон использовал дезинформацию. Ничего не напоминает?", - добавил он.Переселенцы из Англии четыре века назад истребили коренное индейское население Северной Америки, а сейчас США под лозунгами прав человека продолжают пиратство во всемирном масштабе, заявил Николай Патрушев."Америка давно поделила весь мир на вассалов и врагов. В США с детства людям вбивают в голову, что Америка – это сияющий град на холме, а все остальное человечество – лишь полигон для экспериментов и ресурсный придаток", - сказал Патрушев."Четыреста лет назад прибывшие из Англии переселенцы грабили и убивали индейцев, потому что считали их нецивилизованными дикарями. Сейчас все это заменили на демократизаторскую и правочеловеческую риторику и продолжают пиратство во всемирном масштабе", - добавил он.По словам Патрушева, американские элиты помнят, как США удалось стать сверхдержавой после двух мировых войн, "а сейчас не хотят смириться с тем, что американская глобальная империя агонизирует".
https://ria.ru/20220426/natsizm-1785604908.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7768c1caaa6ea0a2e83e21ad579790f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, россия, николай патрушев, в мире, санкции в отношении россии
18:08 26.04.2022 (обновлено: 22:49 26.04.2022)
 
США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев

Патрушев: США создают глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США создают рукотворный глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения, прежде всего, за счет Европы, которая "с радостью шагает в пропасть", вырытую ей Вашингтоном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В интервью "Российской газете" Патрушев напомнил, что, пытаясь поддержать собственную экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе, при этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов, отметил секретарь Совбеза.
"Для преодоления негативных последствий и нового обогащения США создают рукотворный глобальный кризис. То есть хотят свои проблемы решить за счет стран остального мира, кстати, в первую очередь Европы", - сказал Патрушев.
Причем сами европейцы "с радостью шагают в направлении пропасти, которую им вырыли США", добавил он.
"В этом смысле со времен "холодной войны" многое изменилось. Тогда европейцы сопротивлялись Вашингтону более уверенно. Видимо, за счет того, что еще не ушли в прошлое старые поколения политиков-реалистов. В то время стена была в Берлине, а у нынешней европейской элиты стена в головах", - отметил Патрушев.
В 1980-е годы в стремлении ослабить экономику СССР американцы пытались запретить европейским компаниям покупать углеводороды у Москвы, но тогда Европа не пошла на поводу Вашингтона, напомнил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 18:48
Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма
"Своим же компаниям США запрещали продавать СССР технологии для прибрежного бурения, в результате чего пострадали десятки американских и японских фирм. Для задержки строительства Советским Союзом газопровода в Европу Вашингтон использовал дезинформацию. Ничего не напоминает?", - добавил он.
Переселенцы из Англии четыре века назад истребили коренное индейское население Северной Америки, а сейчас США под лозунгами прав человека продолжают пиратство во всемирном масштабе, заявил Николай Патрушев.
"Америка давно поделила весь мир на вассалов и врагов. В США с детства людям вбивают в голову, что Америка – это сияющий град на холме, а все остальное человечество – лишь полигон для экспериментов и ресурсный придаток", - сказал Патрушев.
"Четыреста лет назад прибывшие из Англии переселенцы грабили и убивали индейцев, потому что считали их нецивилизованными дикарями. Сейчас все это заменили на демократизаторскую и правочеловеческую риторику и продолжают пиратство во всемирном масштабе", - добавил он.
По словам Патрушева, американские элиты помнят, как США удалось стать сверхдержавой после двух мировых войн, "а сейчас не хотят смириться с тем, что американская глобальная империя агонизирует".
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
СШАЕвропаРоссияНиколай ПатрушевВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала