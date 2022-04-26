https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html
США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев
США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев
США создают рукотворный глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения, прежде всего, за счет Европы, которая "с... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:08
2022-04-26T18:08
2022-04-26T22:49
сша
европа
россия
николай патрушев
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США создают рукотворный глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения, прежде всего, за счет Европы, которая "с радостью шагает в пропасть", вырытую ей Вашингтоном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В интервью "Российской газете" Патрушев напомнил, что, пытаясь поддержать собственную экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе, при этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов, отметил секретарь Совбеза.Причем сами европейцы "с радостью шагают в направлении пропасти, которую им вырыли США", добавил он."В этом смысле со времен "холодной войны" многое изменилось. Тогда европейцы сопротивлялись Вашингтону более уверенно. Видимо, за счет того, что еще не ушли в прошлое старые поколения политиков-реалистов. В то время стена была в Берлине, а у нынешней европейской элиты стена в головах", - отметил Патрушев.В 1980-е годы в стремлении ослабить экономику СССР американцы пытались запретить европейским компаниям покупать углеводороды у Москвы, но тогда Европа не пошла на поводу Вашингтона, напомнил Патрушев."Своим же компаниям США запрещали продавать СССР технологии для прибрежного бурения, в результате чего пострадали десятки американских и японских фирм. Для задержки строительства Советским Союзом газопровода в Европу Вашингтон использовал дезинформацию. Ничего не напоминает?", - добавил он.Переселенцы из Англии четыре века назад истребили коренное индейское население Северной Америки, а сейчас США под лозунгами прав человека продолжают пиратство во всемирном масштабе, заявил Николай Патрушев."Америка давно поделила весь мир на вассалов и врагов. В США с детства людям вбивают в голову, что Америка – это сияющий град на холме, а все остальное человечество – лишь полигон для экспериментов и ресурсный придаток", - сказал Патрушев."Четыреста лет назад прибывшие из Англии переселенцы грабили и убивали индейцев, потому что считали их нецивилизованными дикарями. Сейчас все это заменили на демократизаторскую и правочеловеческую риторику и продолжают пиратство во всемирном масштабе", - добавил он.По словам Патрушева, американские элиты помнят, как США удалось стать сверхдержавой после двух мировых войн, "а сейчас не хотят смириться с тем, что американская глобальная империя агонизирует".
https://ria.ru/20220426/natsizm-1785604908.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7768c1caaa6ea0a2e83e21ad579790f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, россия, николай патрушев, в мире, санкции в отношении россии
18:08 26.04.2022 (обновлено: 22:49 26.04.2022)
США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев
Патрушев: США создают глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
США создают рукотворный глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения, прежде всего, за счет Европы, которая "с радостью шагает в пропасть", вырытую ей Вашингтоном, заявил
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В интервью "Российской газете" Патрушев напомнил, что, пытаясь поддержать собственную экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США
активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе
, при этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов, отметил секретарь Совбеза.
"Для преодоления негативных последствий и нового обогащения США создают рукотворный глобальный кризис. То есть хотят свои проблемы решить за счет стран остального мира, кстати, в первую очередь Европы", - сказал Патрушев.
Причем сами европейцы "с радостью шагают в направлении пропасти, которую им вырыли США", добавил он.
"В этом смысле со времен "холодной войны" многое изменилось. Тогда европейцы сопротивлялись Вашингтону более уверенно. Видимо, за счет того, что еще не ушли в прошлое старые поколения политиков-реалистов. В то время стена была в Берлине, а у нынешней европейской элиты стена в головах", - отметил Патрушев.
В 1980-е годы в стремлении ослабить экономику СССР американцы пытались запретить европейским компаниям покупать углеводороды у Москвы, но тогда Европа не пошла на поводу Вашингтона, напомнил Патрушев.
"Своим же компаниям США запрещали продавать СССР технологии для прибрежного бурения, в результате чего пострадали десятки американских и японских фирм. Для задержки строительства Советским Союзом газопровода в Европу Вашингтон использовал дезинформацию. Ничего не напоминает?", - добавил он.
Переселенцы из Англии четыре века назад истребили коренное индейское население Северной Америки, а сейчас США под лозунгами прав человека продолжают пиратство во всемирном масштабе, заявил Николай Патрушев
.
"Америка давно поделила весь мир на вассалов и врагов. В США с детства людям вбивают в голову, что Америка – это сияющий град на холме, а все остальное человечество – лишь полигон для экспериментов и ресурсный придаток", - сказал Патрушев.
"Четыреста лет назад прибывшие из Англии переселенцы грабили и убивали индейцев, потому что считали их нецивилизованными дикарями. Сейчас все это заменили на демократизаторскую и правочеловеческую риторику и продолжают пиратство во всемирном масштабе", - добавил он.
По словам Патрушева, американские элиты помнят, как США удалось стать сверхдержавой после двух мировых войн, "а сейчас не хотят смириться с тем, что американская глобальная империя агонизирует".