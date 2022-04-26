https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html

США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев

США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев

США создают рукотворный глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения, прежде всего, за счет Европы, которая "с... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:08

2022-04-26T18:08

2022-04-26T22:49

сша

европа

россия

николай патрушев

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США создают рукотворный глобальный кризис для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения, прежде всего, за счет Европы, которая "с радостью шагает в пропасть", вырытую ей Вашингтоном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В интервью "Российской газете" Патрушев напомнил, что, пытаясь поддержать собственную экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе, при этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов, отметил секретарь Совбеза.Причем сами европейцы "с радостью шагают в направлении пропасти, которую им вырыли США", добавил он."В этом смысле со времен "холодной войны" многое изменилось. Тогда европейцы сопротивлялись Вашингтону более уверенно. Видимо, за счет того, что еще не ушли в прошлое старые поколения политиков-реалистов. В то время стена была в Берлине, а у нынешней европейской элиты стена в головах", - отметил Патрушев.В 1980-е годы в стремлении ослабить экономику СССР американцы пытались запретить европейским компаниям покупать углеводороды у Москвы, но тогда Европа не пошла на поводу Вашингтона, напомнил Патрушев."Своим же компаниям США запрещали продавать СССР технологии для прибрежного бурения, в результате чего пострадали десятки американских и японских фирм. Для задержки строительства Советским Союзом газопровода в Европу Вашингтон использовал дезинформацию. Ничего не напоминает?", - добавил он.Переселенцы из Англии четыре века назад истребили коренное индейское население Северной Америки, а сейчас США под лозунгами прав человека продолжают пиратство во всемирном масштабе, заявил Николай Патрушев."Америка давно поделила весь мир на вассалов и врагов. В США с детства людям вбивают в голову, что Америка – это сияющий град на холме, а все остальное человечество – лишь полигон для экспериментов и ресурсный придаток", - сказал Патрушев."Четыреста лет назад прибывшие из Англии переселенцы грабили и убивали индейцев, потому что считали их нецивилизованными дикарями. Сейчас все это заменили на демократизаторскую и правочеловеческую риторику и продолжают пиратство во всемирном масштабе", - добавил он.По словам Патрушева, американские элиты помнят, как США удалось стать сверхдержавой после двух мировых войн, "а сейчас не хотят смириться с тем, что американская глобальная империя агонизирует".

https://ria.ru/20220426/natsizm-1785604908.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

сша

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, европа, россия, николай патрушев, в мире, санкции в отношении россии