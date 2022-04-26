Рейтинг@Mail.ru
Патрушев: для решения задач по импортозамещению надо подтягивать дисциплину - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/patrushev-1785590235.html
Патрушев: для решения задач по импортозамещению надо подтягивать дисциплину
Патрушев: для решения задач по импортозамещению надо подтягивать дисциплину - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев: для решения задач по импортозамещению надо подтягивать дисциплину
Многие проблемы, с которыми сегодня столкнулась экономика РФ, возникли из-за неисполнения вовремя поручений президента по импортозамещению, сейчас в этом... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:50
2022-04-26T18:03
экономика
санкт-петербург
ростех
россия
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982253_0:44:3485:2004_1920x0_80_0_0_7e1df664e621cb5227839ad236d55376.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Многие проблемы, с которыми сегодня столкнулась экономика РФ, возникли из-за неисполнения вовремя поручений президента по импортозамещению, сейчас в этом направлении надо существенно подтягивать дисциплину, в том числе в профильных ведомствах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Задачи и приоритеты импортозамещения в российской экономике и промышленности "поставлены абсолютно верно, и мы продолжим их реализовывать", сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Другое дело, что нужно существенно подтягивать дисциплину их исполнения, в том числе среди профильных ведомств. Если бы вовремя исполнялись все поручения главы государства в области импортозамещения, то мы бы смогли избежать многих проблем, с которыми сегодня столкнулась российская экономика", - отметил он.Так, по его словам, созданию в Санкт-Петербурге завода по производству высококачественного инсулина "противодействовал целый ряд структур"."Сегодня это серьезное предприятие, выпуск лекарственных средств на котором полностью не зависит от импорта, за исключением упаковки. Однако и ее надо выпускать самим, об этом нам говорят, например, производители продуктов питания", - отметил Патрушев."Конечно, нельзя закрывать глаза и на существенные достижения. Значительных успехов в импортозамещении достигли предприятия корпорации "Ростех", прежде всего, выпускающие продукцию ОПК", - добавил он.
https://ria.ru/20220426/rubl-1785579318.html
https://ria.ru/20220426/suverenitet-1785557801.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982253_378:0:3107:2047_1920x0_80_0_0_bc0051316281d2bb98ffbc9a94984ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, ростех, россия, николай патрушев
17:50 26.04.2022 (обновлено: 18:03 26.04.2022)
 
Патрушев: для решения задач по импортозамещению надо подтягивать дисциплину

Патрушев: для решения задач импортозамещения в России надо серьезно подтягивать дисциплину

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Многие проблемы, с которыми сегодня столкнулась экономика РФ, возникли из-за неисполнения вовремя поручений президента по импортозамещению, сейчас в этом направлении надо существенно подтягивать дисциплину, в том числе в профильных ведомствах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Задачи и приоритеты импортозамещения в российской экономике и промышленности "поставлены абсолютно верно, и мы продолжим их реализовывать", сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 17:10
Патрушев рассказал о проекте новой российской финансовой системы
"Другое дело, что нужно существенно подтягивать дисциплину их исполнения, в том числе среди профильных ведомств. Если бы вовремя исполнялись все поручения главы государства в области импортозамещения, то мы бы смогли избежать многих проблем, с которыми сегодня столкнулась российская экономика", - отметил он.
Так, по его словам, созданию в Санкт-Петербурге завода по производству высококачественного инсулина "противодействовал целый ряд структур".
"Сегодня это серьезное предприятие, выпуск лекарственных средств на котором полностью не зависит от импорта, за исключением упаковки. Однако и ее надо выпускать самим, об этом нам говорят, например, производители продуктов питания", - отметил Патрушев.
"Конечно, нельзя закрывать глаза и на существенные достижения. Значительных успехов в импортозамещении достигли предприятия корпорации "Ростех", прежде всего, выпускающие продукцию ОПК", - добавил он.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Вчера, 16:04
Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРостехРоссияНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала