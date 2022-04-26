https://ria.ru/20220426/patrushev-1785590235.html

Патрушев: для решения задач по импортозамещению надо подтягивать дисциплину

Патрушев: для решения задач по импортозамещению надо подтягивать дисциплину - РИА Новости, 26.04.2022

Патрушев: для решения задач по импортозамещению надо подтягивать дисциплину

Многие проблемы, с которыми сегодня столкнулась экономика РФ, возникли из-за неисполнения вовремя поручений президента по импортозамещению, сейчас в этом... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:50

2022-04-26T17:50

2022-04-26T18:03

экономика

санкт-петербург

ростех

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Многие проблемы, с которыми сегодня столкнулась экономика РФ, возникли из-за неисполнения вовремя поручений президента по импортозамещению, сейчас в этом направлении надо существенно подтягивать дисциплину, в том числе в профильных ведомствах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Задачи и приоритеты импортозамещения в российской экономике и промышленности "поставлены абсолютно верно, и мы продолжим их реализовывать", сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Другое дело, что нужно существенно подтягивать дисциплину их исполнения, в том числе среди профильных ведомств. Если бы вовремя исполнялись все поручения главы государства в области импортозамещения, то мы бы смогли избежать многих проблем, с которыми сегодня столкнулась российская экономика", - отметил он.Так, по его словам, созданию в Санкт-Петербурге завода по производству высококачественного инсулина "противодействовал целый ряд структур"."Сегодня это серьезное предприятие, выпуск лекарственных средств на котором полностью не зависит от импорта, за исключением упаковки. Однако и ее надо выпускать самим, об этом нам говорят, например, производители продуктов питания", - отметил Патрушев."Конечно, нельзя закрывать глаза и на существенные достижения. Значительных успехов в импортозамещении достигли предприятия корпорации "Ростех", прежде всего, выпускающие продукцию ОПК", - добавил он.

https://ria.ru/20220426/rubl-1785579318.html

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Екатерина Зайцева

экономика, санкт-петербург, ростех, россия, николай патрушев