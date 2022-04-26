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Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов - РИА Новости, 26.04.2022
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Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов
Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оживился теневой рынок закупки с Украины человеческих органов для подпольных операций по... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:59
2022-04-26T17:07
в мире
украина
николай патрушев
европа
криминал
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оживился теневой рынок закупки с Украины человеческих органов для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам."Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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в мире, украина, николай патрушев, европа, криминал
16:59 26.04.2022 (обновлено: 17:07 26.04.2022)
 
Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов

Патрушев: оживился теневой рынок закупки Европой с Украины человеческих органов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оживился теневой рынок закупки с Украины человеческих органов для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам.
"Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 16:33
Страны Европы ждет глубокий кризис, считает Патрушев
 
В миреУкраинаНиколай ПатрушевЕвропаКриминал
 
 
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