https://ria.ru/20220426/patrushev-1785575233.html
Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов
Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оживился теневой рынок закупки с Украины человеческих органов для подпольных операций по... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:59
2022-04-26T16:59
2022-04-26T17:07
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оживился теневой рынок закупки с Украины человеческих органов для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам."Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай патрушев, европа, криминал
16:59 26.04.2022 (обновлено: 17:07 26.04.2022)
Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов
Патрушев: оживился теневой рынок закупки Европой с Украины человеческих органов