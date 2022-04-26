https://ria.ru/20220426/patrushev-1785575233.html

Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов

Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов - РИА Новости, 26.04.2022

Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оживился теневой рынок закупки с Украины человеческих органов для подпольных операций по... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:59

2022-04-26T16:59

2022-04-26T17:07

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оживился теневой рынок закупки с Украины человеческих органов для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам."Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20220426/evropa-1785565887.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, николай патрушев, европа, криминал