https://ria.ru/20220426/parad-1785637876.html

В Москве частично перекроют движение из-за подготовки к дню Победы

В Москве частично перекроют движение из-за подготовки к дню Победы - РИА Новости, 26.04.2022

В Москве частично перекроют движение из-за подготовки к дню Победы

Движение на ряде дорог в Москве перекроют 28 апреля и 4 мая в связи с подготовкой к празднованию дня Победы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:25

2022-04-26T22:25

2022-04-26T22:25

общество

москва

день победы

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Движение на ряде дорог в Москве перекроют 28 апреля и 4 мая в связи с подготовкой к празднованию дня Победы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Двадцать восьмого апреля и четвертого мая перекроют движение на ряде участков в связи с проведением тренировок в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди перекрытых дорог будут в том числе участок Тверской улицы от улицы Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы, Оружейный переулок от дома 3 строения 1 до Тверской улицы. Они и ряд других улиц будут перекрыты 28 апреля и 4 мая с 17.30 до окончания мероприятия.Кроме того, на перекрытых участках будет запрещена парковка с 00.01 27 апреля до 03.00 29 апреля и с 00.01 3 мая до 13.00 9 мая.Отмечается, что движение на ряде дорог Москвы будет перекрыто 28 апреля и 4 мая с 16.30 до 19.00, а 7 и 9 мая - с 05.00 до 08.00 в связи с тренировками перед празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20220425/parad-1785419926.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, москва, день победы