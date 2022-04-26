США пытаются "заткнуть рот" России в ОЗХО, заявил постпред
Постпред Шульгин: США нервничают и пытаются "заткнуть рот" России в ОЗХО
© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© AP Photo / Peter Dejong
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США нервничают и пытаются "заткнуть рот" России в ОЗХО, но Москва будет активно продвигать свою позицию в организации, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Американцы боятся правды и они пытаются заткнуть нам рот. Недавно организовали здесь в рамках заседания Исполсовета брифинг под названием "российская дезинформация". Предвидя нападки на Россию, я потребовал в ходе пленарного заседания, обращаясь напрямую к американскому послу, предоставьте мне слово - тридцать минут, я на брифинге выскажу свое мнение и расскажу, кто занимается дезинформацией, а кто говорит правду", - сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
Дипломат также отметил, что в речи ему было отказано, однако он убежден, что ничто не заставит Россию отмалчиваться, и постоянный представитель и дальше будет продвигать российскую позицию на площадке ОЗХО.
"Позорно отказались предоставлять мне это слово. Боятся, что мы испортим им обедню. Но уверяю вас, чего точно мы не будем делать, так это отсиживаться в кустах, будем действовать активно", - заявил дипломат.
В Минобороны России ранее сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения (ОМУ) в городах Славянск и Краматорск.