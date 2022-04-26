https://ria.ru/20220426/otsrochka-1785558470.html

В Госдуму внесли проект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей

В Госдуму внесли проект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей - РИА Новости, 26.04.2022

В Госдуму внесли проект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей

Депутаты от партии "Новые люди" Владислав Даванков и Александр Демин внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от армии владельцам бизнеса и индивидуальным... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:06

2022-04-26T16:06

2022-04-26T16:06

общество

россия

госдума рф

партия "новые люди"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутаты от партии "Новые люди" Владислав Даванков и Александр Демин внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от армии владельцам бизнеса и индивидуальным предпринимателям призывного возраста, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Изменения предлагается внести в статью 24 закона "О воинской обязанности и военной службе".Депутаты предлагают давать отсрочку тем призывникам, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, являются главами крестьянского (фермерского) хозяйства, единственными участниками общества с ограниченной ответственностью, уточняется в тексте законопроекта.При этом у бизнесменов должно быть не менее пяти работников на предприятии, отмечается в документе.

https://ria.ru/20220426/otsrochka-1785527746.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, партия "новые люди", вооруженные силы рф