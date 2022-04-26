https://ria.ru/20220426/otsrochka-1785558470.html
В Госдуму внесли проект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей
В Госдуму внесли проект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей - РИА Новости, 26.04.2022
В Госдуму внесли проект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей
Депутаты от партии "Новые люди" Владислав Даванков и Александр Демин внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от армии владельцам бизнеса и индивидуальным... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:06
2022-04-26T16:06
2022-04-26T16:06
общество
россия
госдума рф
партия "новые люди"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутаты от партии "Новые люди" Владислав Даванков и Александр Демин внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от армии владельцам бизнеса и индивидуальным предпринимателям призывного возраста, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Изменения предлагается внести в статью 24 закона "О воинской обязанности и военной службе".Депутаты предлагают давать отсрочку тем призывникам, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, являются главами крестьянского (фермерского) хозяйства, единственными участниками общества с ограниченной ответственностью, уточняется в тексте законопроекта.При этом у бизнесменов должно быть не менее пяти работников на предприятии, отмечается в документе.
https://ria.ru/20220426/otsrochka-1785527746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, партия "новые люди", вооруженные силы рф
В Госдуму внесли проект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей
"Новые люди" внесли в Госдуму проект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутаты от партии "Новые люди" Владислав Даванков и Александр Демин внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от армии владельцам бизнеса и индивидуальным предпринимателям призывного возраста, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 24 закона "О воинской обязанности и военной службе".
Депутаты предлагают давать отсрочку тем призывникам, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, являются главами крестьянского (фермерского) хозяйства, единственными участниками общества с ограниченной ответственностью, уточняется в тексте законопроекта.
При этом у бизнесменов должно быть не менее пяти работников на предприятии, отмечается в документе.