https://ria.ru/20220426/operatsiya-1785569810.html

От достижения целей операции зависят жизни миллионов людей, заявил Патрушев

От достижения целей операции зависят жизни миллионов людей, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

От достижения целей операции зависят жизни миллионов людей, заявил Патрушев

Российская специальная военная операция имеет конкретные цели, от достижения которых зависят жизни миллионов людей, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:44

2022-04-26T16:44

2022-04-26T16:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

донецкая народная республика

совет безопасности рф

николай патрушев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская специальная военная операция имеет конкретные цели, от достижения которых зависят жизни миллионов людей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."У специальной военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависит не просто благополучие, а жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творят уже 8 лет украинские неонацисты", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".В свое время гитлеровский фашизм мечтал уничтожить все русское население, а сегодня его последователи по "заветам" Гитлера кощунственно пытаются сделать это руками славян, но Россия не даст этому случиться, добавил он."Говоря о денацификации, наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ. Необходимость демилитаризации вызвана тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России, в том числе, с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781539497.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр