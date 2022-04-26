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Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/operatsiya-1785456117.html
Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР
Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР - РИА Новости, 26.04.2022
Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР
Обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России потребует продолжить спецоперацию, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:38
2022-04-26T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России потребует продолжить спецоперацию, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России", — уточнил руководитель ДНР.С начала спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных регионах России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по складу на месте временной дислокации воинской части в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде, а затем типографию в промпарке "Северный".Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.Также во вторник стало известно о подрыве двух самых мощных антенн радиопередающего центра в Приднестровье, который ретранслировал российское радио. Накануне неизвестные обстреляли из гранатомета здание министерства госбезопасности в Тирасполе.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/obstrel-1785427684.html
https://ria.ru/20220407/pridnestrove-1782212495.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:38 26.04.2022 (обновлено: 12:00 26.04.2022)
 
Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР

Глава ДНР Пушилин призвал после освобождения республики готовиться к новому этапу операции

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России потребует продолжить спецоперацию, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России", — уточнил руководитель ДНР.
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Украина обстреляла приграничное село Головчино в Белгородской области
С начала спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных регионах России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по складу на месте временной дислокации воинской части в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде, а затем типографию в промпарке "Северный".
Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.
Также во вторник стало известно о подрыве двух самых мощных антенн радиопередающего центра в Приднестровье, который ретранслировал российское радио. Накануне неизвестные обстреляли из гранатомета здание министерства госбезопасности в Тирасполе.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Приднестровье не имеет агрессивных намерений против Украины, заявили в МИД
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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