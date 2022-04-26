19:56 26.04.2022 (обновлено: 20:09 26.04.2022)
ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш: организация поддерживает диалог России и Украины
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мы не являемся частью переговоров, но мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации на Украине, это разрешить, улучшить ее", - сказал Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит, и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине", - сказал он.