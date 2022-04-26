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ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Гутерреш - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/oon-1785619356.html
ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Гутерреш
ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Гутерреш - РИА Новости, 26.04.2022
ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Гутерреш
ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:56
2022-04-26T20:09
антониу гутерреш
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
москва
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы не являемся частью переговоров, но мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации на Украине, это разрешить, улучшить ее", - сказал Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит, и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине", - сказал он.
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антониу гутерреш, в мире, владимир путин, россия, москва, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
19:56 26.04.2022 (обновлено: 20:09 26.04.2022)
 
ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Гутерреш

Генсек ООН Гутерреш: организация поддерживает диалог России и Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мы не являемся частью переговоров, но мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации на Украине, это разрешить, улучшить ее", - сказал Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит, и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине", - сказал он.
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