https://ria.ru/20220426/oon-1785619356.html

ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Гутерреш

ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Гутерреш - РИА Новости, 26.04.2022

ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил Гутерреш

ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:56

2022-04-26T19:56

2022-04-26T20:09

антониу гутерреш

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

москва

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ООН поддерживает диалог России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы не являемся частью переговоров, но мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации на Украине, это разрешить, улучшить ее", - сказал Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит, и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине", - сказал он.

https://ria.ru/20220426/peregovory-1785618516.html

россия

москва

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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