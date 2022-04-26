https://ria.ru/20220426/oon-1785617135.html

Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин

Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022

Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин

Россия как одна из стран основоположников ООН всегда поддерживала эту организацию, она уникальная, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:44

2022-04-26T19:44

2022-04-26T19:54

владимир путин

россия

оон

в мире

антониу гуттереш

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия как одна из стран основоположников ООН всегда поддерживала эту организацию, она уникальная, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гуттерешом."Россия как одна из стран основоположников Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности всегда поддерживала эту универсальную организацию. И мы считаем, что она является не просто универсальной, а уникальной в своем роде", - сказал Путин.Он добавил, что "другой такой организации в международном сообществе нет"."И мы всячески поддерживаем принципы, на которых она основана. И намерены это делать в будущем", - заверил Путин.

https://ria.ru/20220426/oon-1785589719.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, оон, в мире, антониу гуттереш