https://ria.ru/20220426/oon-1785617135.html
Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин
Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин
Россия как одна из стран основоположников ООН всегда поддерживала эту организацию, она уникальная, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:44
2022-04-26T19:44
2022-04-26T19:54
владимир путин
россия
оон
в мире
антониу гуттереш
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия как одна из стран основоположников ООН всегда поддерживала эту организацию, она уникальная, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гуттерешом."Россия как одна из стран основоположников Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности всегда поддерживала эту универсальную организацию. И мы считаем, что она является не просто универсальной, а уникальной в своем роде", - сказал Путин.Он добавил, что "другой такой организации в международном сообществе нет"."И мы всячески поддерживаем принципы, на которых она основана. И намерены это делать в будущем", - заверил Путин.
https://ria.ru/20220426/oon-1785589719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, оон, в мире, антониу гуттереш
19:44 26.04.2022 (обновлено: 19:54 26.04.2022)
Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин
Президент Путин: Россия всегда поддерживала ООН, это уникальная организация