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Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
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Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин
Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2022
Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин
Россия как одна из стран основоположников ООН всегда поддерживала эту организацию, она уникальная, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:44
2022-04-26T19:54
владимир путин
россия
оон
в мире
антониу гуттереш
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия как одна из стран основоположников ООН всегда поддерживала эту организацию, она уникальная, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гуттерешом."Россия как одна из стран основоположников Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности всегда поддерживала эту универсальную организацию. И мы считаем, что она является не просто универсальной, а уникальной в своем роде", - сказал Путин.Он добавил, что "другой такой организации в международном сообществе нет"."И мы всячески поддерживаем принципы, на которых она основана. И намерены это делать в будущем", - заверил Путин.
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владимир путин, россия, оон, в мире, антониу гуттереш
19:44 26.04.2022 (обновлено: 19:54 26.04.2022)
 
Россия всегда поддерживала ООН, заявил Путин

Президент Путин: Россия всегда поддерживала ООН, это уникальная организация

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия как одна из стран основоположников ООН всегда поддерживала эту организацию, она уникальная, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гуттерешом.
"Россия как одна из стран основоположников Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности всегда поддерживала эту универсальную организацию. И мы считаем, что она является не просто универсальной, а уникальной в своем роде", - сказал Путин.
Он добавил, что "другой такой организации в международном сообществе нет".
"И мы всячески поддерживаем принципы, на которых она основана. И намерены это делать в будущем", - заверил Путин.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
17:48
Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе
 
Владимир ПутинРоссияООНВ миреАнтониу Гуттереш
 
 
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