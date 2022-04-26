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Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе - РИА Новости, 26.04.2022
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Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе
Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе - РИА Новости, 26.04.2022
Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе
Генассамблея ООН приняла резолюцию, предписывающую созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:48
2022-04-26T17:50
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 26 апр - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, предписывающую созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, передает корреспондент РИА Новости. Правом вето в Совете безопасности ООН обладают пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Великобритания, Франция.Резолюция была принята без голосования. Авторами резолюции являются Лихтенштейн и ряд других государств. Принятый документ постановляет, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".Резолюция ставит страну, наложившую вето, в приоритетное положение в списке выступающих на соответствующем заседании Генассамблеи. Это, по мнению авторов, должно стимулировать представителя страны, воспользовавшейся правом вето приходить на заседание и объяснять государствам, почему та или иная резолюция была заблокирована.Страны Запада в СБ ООН и Генассамблее не раз выражали недовольство тем, как Китай и Россия пользовались своим право вето, не допуская принятия западных резолюций. Одним из последних примеров стала резолюция западных стран, осуждающая специальную военную операцию РФ на Украине. Москва наложила на нее вето. В отличие от решений СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государств.
https://ria.ru/20220426/oon-1785538802.html
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оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, в мире
17:48 26.04.2022 (обновлено: 17:50 26.04.2022)
 
Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе

Генассамблея ООН будет обсуждать на заседаниях каждое применение вето в Совбезе

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 26 апр - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, предписывающую созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, передает корреспондент РИА Новости. Правом вето в Совете безопасности ООН обладают пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Великобритания, Франция.
Резолюция была принята без голосования. Авторами резолюции являются Лихтенштейн и ряд других государств. Принятый документ постановляет, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 15:10
ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе, заявил Лавров
Резолюция ставит страну, наложившую вето, в приоритетное положение в списке выступающих на соответствующем заседании Генассамблеи. Это, по мнению авторов, должно стимулировать представителя страны, воспользовавшейся правом вето приходить на заседание и объяснять государствам, почему та или иная резолюция была заблокирована.
Страны Запада в СБ ООН и Генассамблее не раз выражали недовольство тем, как Китай и Россия пользовались своим право вето, не допуская принятия западных резолюций. Одним из последних примеров стала резолюция западных стран, осуждающая специальную военную операцию РФ на Украине. Москва наложила на нее вето. В отличие от решений СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государств.
Саммит Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 15:54
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