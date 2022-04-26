https://ria.ru/20220426/oon-1785589719.html

Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе

Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе - РИА Новости, 26.04.2022

Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе

Генассамблея ООН приняла резолюцию, предписывающую созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:48

2022-04-26T17:48

2022-04-26T17:50

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ООН, 26 апр - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, предписывающую созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, передает корреспондент РИА Новости. Правом вето в Совете безопасности ООН обладают пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Великобритания, Франция.Резолюция была принята без голосования. Авторами резолюции являются Лихтенштейн и ряд других государств. Принятый документ постановляет, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".Резолюция ставит страну, наложившую вето, в приоритетное положение в списке выступающих на соответствующем заседании Генассамблеи. Это, по мнению авторов, должно стимулировать представителя страны, воспользовавшейся правом вето приходить на заседание и объяснять государствам, почему та или иная резолюция была заблокирована.Страны Запада в СБ ООН и Генассамблее не раз выражали недовольство тем, как Китай и Россия пользовались своим право вето, не допуская принятия западных резолюций. Одним из последних примеров стала резолюция западных стран, осуждающая специальную военную операцию РФ на Украине. Москва наложила на нее вето. В отличие от решений СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государств.

https://ria.ru/20220426/oon-1785538802.html

https://ria.ru/20220425/fiasko-1785335559.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, в мире