17:48 26.04.2022 (обновлено: 17:50 26.04.2022)
Генассамблея ООН будет проводить заседания после каждого вето в Совбезе
Генассамблея ООН будет обсуждать на заседаниях каждое применение вето в Совбезе
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 26 апр - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, предписывающую созывать заседание этого органа каждый раз, когда в Совбезе применяют вето, передает корреспондент РИА Новости. Правом вето в Совете безопасности ООН обладают пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Великобритания, Франция.
Резолюция была принята без голосования. Авторами резолюции являются Лихтенштейн и ряд других государств. Принятый документ постановляет, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".
Резолюция ставит страну, наложившую вето, в приоритетное положение в списке выступающих на соответствующем заседании Генассамблеи. Это, по мнению авторов, должно стимулировать представителя страны, воспользовавшейся правом вето приходить на заседание и объяснять государствам, почему та или иная резолюция была заблокирована.
Страны Запада в СБ ООН и Генассамблее не раз выражали недовольство тем, как Китай и Россия пользовались своим право вето, не допуская принятия западных резолюций. Одним из последних примеров стала резолюция западных стран, осуждающая специальную военную операцию РФ на Украине. Москва наложила на нее вето. В отличие от решений СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государств.