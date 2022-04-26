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ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
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ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе, заявил Лавров
ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе, заявил Лавров
Без права вето в Совете безопасности ООН пойдет вразнос, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу прокомментировать предстоящее... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:10
2022-04-26T15:21
в мире
сергей лавров
россия
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Без права вето в Совете безопасности ООН пойдет вразнос, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу прокомментировать предстоящее голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве вето."Право вето никуда не денется, я могу это ответственно подтвердить. Право вето – это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос", - сказал Лавров по итогам встречи с генсеком ООН в Москве."Что касается резолюции, которая внесена в ГА ООН, она – и это четко оговорено – не имеет отношение и не будет влиять каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы СБ ООН", - отметил министр.
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в мире, сергей лавров, россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, москва
15:10 26.04.2022 (обновлено: 15:21 26.04.2022)
 
ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Без права вето в Совете безопасности ООН пойдет вразнос, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу прокомментировать предстоящее голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве вето.
"Право вето никуда не денется, я могу это ответственно подтвердить. Право вето – это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос", - сказал Лавров по итогам встречи с генсеком ООН в Москве.
"Что касается резолюции, которая внесена в ГА ООН, она – и это четко оговорено – не имеет отношение и не будет влиять каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы СБ ООН", - отметил министр.
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В миреСергей ЛавровРоссияООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНМосква
 
 
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