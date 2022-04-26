https://ria.ru/20220426/oon-1785538802.html

ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе, заявил Лавров

ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022

ООН пойдет вразнос без права вето в Совбезе, заявил Лавров

Без права вето в Совете безопасности ООН пойдет вразнос, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу прокомментировать предстоящее... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:10

2022-04-26T15:10

2022-04-26T15:21

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сергей лавров

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Без права вето в Совете безопасности ООН пойдет вразнос, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу прокомментировать предстоящее голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве вето."Право вето никуда не денется, я могу это ответственно подтвердить. Право вето – это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос", - сказал Лавров по итогам встречи с генсеком ООН в Москве."Что касается резолюции, которая внесена в ГА ООН, она – и это четко оговорено – не имеет отношение и не будет влиять каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы СБ ООН", - отметил министр.

https://ria.ru/20220419/oon-1784221972.html

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Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, москва