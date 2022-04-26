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Лавров заявил о моменте истины для ООН - РИА Новости, 26.04.2022
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Лавров заявил о моменте истины для ООН
Лавров заявил о моменте истины для ООН - РИА Новости, 26.04.2022
Лавров заявил о моменте истины для ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для ООН и мирового сообщества сейчас настал момент истины: либо все государства соблюдают устав ООН,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:06
2022-04-26T17:50
оон
в мире
антониу гутерреш
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для ООН и мирового сообщества сейчас настал момент истины: либо все государства соблюдают устав ООН, либо живут по навязанным кем-то правилам."Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решают, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе устава ООН", — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем.
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оон, в мире, антониу гутерреш, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
15:06 26.04.2022 (обновлено: 17:50 26.04.2022)
 
Лавров заявил о моменте истины для ООН

Глава МИД Лавров заявил, что для ООН и мирового сообщества настал момент истины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для ООН и мирового сообщества сейчас настал момент истины: либо все государства соблюдают устав ООН, либо живут по навязанным кем-то правилам.
"Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решают, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе устава ООН", — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем.
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ООНВ миреАнтониу ГутеррешРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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