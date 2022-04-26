https://ria.ru/20220426/oon-1785537885.html

Лавров заявил о моменте истины для ООН

Лавров заявил о моменте истины для ООН - РИА Новости, 26.04.2022

Лавров заявил о моменте истины для ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для ООН и мирового сообщества сейчас настал момент истины: либо все государства соблюдают устав ООН,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:06

2022-04-26T15:06

2022-04-26T17:50

оон

в мире

антониу гутерреш

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для ООН и мирового сообщества сейчас настал момент истины: либо все государства соблюдают устав ООН, либо живут по навязанным кем-то правилам."Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решают, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе устава ООН", — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем.

https://ria.ru/20220425/ssha-1785167674.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, в мире, антониу гутерреш, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров