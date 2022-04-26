https://ria.ru/20220426/oon-1785481722.html

Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ

Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ - РИА Новости, 26.04.2022

Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ

Невозможно исключить Россию из Совета безопасности ООН, поскольку таких механизмов не предусмотрено уставом организации, заявил постоянный представитель России... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:58

2022-04-26T11:58

2022-04-26T12:14

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совет безопасности оон

швейцария

геннадий гатилов

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Невозможно исключить Россию из Совета безопасности ООН, поскольку таких механизмов не предусмотрено уставом организации, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Исключить Россию из Совета безопасности невозможно. Это не предусмотрено уставом ООН. Тогда нужно просто разрушить всю организацию, потому что СБ ООН это основной орган, отвечающий за поддержание мира и стабильности", - сказал дипломат в эфире "Россия 24".Он также добавил, что разрушить ООН означает необходимость создания какой-то новой структуры. По его мнению, вряд ли какое-то из государств может трезво об этом задумываться. "Членство России в Совете безопасности является защитой наших национальных интересов. Без России невозможно представить деятельность Совета безопасности, ни деятельность ООН в целом", - добавил Гатилов.

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783597780.html

россия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, совет безопасности оон, швейцария, геннадий гатилов