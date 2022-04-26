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Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ - РИА Новости, 26.04.2022
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Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ
Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ - РИА Новости, 26.04.2022
Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ
Невозможно исключить Россию из Совета безопасности ООН, поскольку таких механизмов не предусмотрено уставом организации, заявил постоянный представитель России... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:58
2022-04-26T12:14
в мире
россия
оон
совет безопасности оон
швейцария
геннадий гатилов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Невозможно исключить Россию из Совета безопасности ООН, поскольку таких механизмов не предусмотрено уставом организации, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Исключить Россию из Совета безопасности невозможно. Это не предусмотрено уставом ООН. Тогда нужно просто разрушить всю организацию, потому что СБ ООН это основной орган, отвечающий за поддержание мира и стабильности", - сказал дипломат в эфире "Россия 24".Он также добавил, что разрушить ООН означает необходимость создания какой-то новой структуры. По его мнению, вряд ли какое-то из государств может трезво об этом задумываться. "Членство России в Совете безопасности является защитой наших национальных интересов. Без России невозможно представить деятельность Совета безопасности, ни деятельность ООН в целом", - добавил Гатилов.
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в мире, россия, оон, совет безопасности оон, швейцария, геннадий гатилов
11:58 26.04.2022 (обновлено: 12:14 26.04.2022)
 
Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ

Постпред при ООН в Женеве Гатилов: исключение России из Совбеза не предусмотрено уставом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Невозможно исключить Россию из Совета безопасности ООН, поскольку таких механизмов не предусмотрено уставом организации, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Исключить Россию из Совета безопасности невозможно. Это не предусмотрено уставом ООН. Тогда нужно просто разрушить всю организацию, потому что СБ ООН это основной орган, отвечающий за поддержание мира и стабильности", - сказал дипломат в эфире "Россия 24".
Он также добавил, что разрушить ООН означает необходимость создания какой-то новой структуры. По его мнению, вряд ли какое-то из государств может трезво об этом задумываться. "Членство России в Совете безопасности является защитой наших национальных интересов. Без России невозможно представить деятельность Совета безопасности, ни деятельность ООН в целом", - добавил Гатилов.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:48
Полянский призвал Запад отменить санкции против России
 
В миреРоссияООНСовет Безопасности ООНШвейцарияГеннадий Гатилов
 
 
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