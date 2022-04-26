https://ria.ru/20220426/oon-1785481722.html
Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ
Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ - РИА Новости, 26.04.2022
Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ
Невозможно исключить Россию из Совета безопасности ООН, поскольку таких механизмов не предусмотрено уставом организации, заявил постоянный представитель России... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:58
2022-04-26T11:58
2022-04-26T12:14
в мире
россия
оон
совет безопасности оон
швейцария
геннадий гатилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Невозможно исключить Россию из Совета безопасности ООН, поскольку таких механизмов не предусмотрено уставом организации, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Исключить Россию из Совета безопасности невозможно. Это не предусмотрено уставом ООН. Тогда нужно просто разрушить всю организацию, потому что СБ ООН это основной орган, отвечающий за поддержание мира и стабильности", - сказал дипломат в эфире "Россия 24".Он также добавил, что разрушить ООН означает необходимость создания какой-то новой структуры. По его мнению, вряд ли какое-то из государств может трезво об этом задумываться. "Членство России в Совете безопасности является защитой наших национальных интересов. Без России невозможно представить деятельность Совета безопасности, ни деятельность ООН в целом", - добавил Гатилов.
https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783597780.html
россия
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_e331ea608dfbfcc9e59095fbc31194a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, совет безопасности оон, швейцария, геннадий гатилов
11:58 26.04.2022 (обновлено: 12:14 26.04.2022)
Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ
Постпред при ООН в Женеве Гатилов: исключение России из Совбеза не предусмотрено уставом