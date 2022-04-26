https://ria.ru/20220426/obyski-1785481854.html

В Совете депутатов Красносельского округа Москвы проходят обыски

В Совете депутатов Красносельского округа Москвы проходят обыски - РИА Новости, 26.04.2022

В Совете депутатов Красносельского округа Москвы проходят обыски

Обыски проходят в Совете депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, сообщил РИА Новости депутат муниципального округа Михаил Бирюков. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:58

2022-04-26T11:58

2022-04-26T11:58

илья яшин

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Обыски проходят в Совете депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, сообщил РИА Новости депутат муниципального округа Михаил Бирюков."Да, насколько я знаю, у нас сейчас проходят обыски. По информации различных Telegram-каналов, обыски проходят в связи с возбужденным Следственным комитетом уголовным делом в отношении муниципальных депутатов Котеночкиной и Горинова за распространение фейков о российской армии. Однако официального подтверждения мы пока не получили. Туда сейчас выехали адвокаты", - сказал Бирюков.Елена Котеночкина была избрана главой муниципального округа Красносельский 27 июля 2021 после того, как с поста ушел Илья Яшин.

https://ria.ru/20220425/arest-1785324093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

илья яшин, москва, россия, происшествия