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Украинские войска обстреляли из "Градов" Ирмино в ЛНР - РИА Новости, 26.04.2022
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Украинские войска обстреляли из "Градов" Ирмино в ЛНР
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ирмино в ЛНР - РИА Новости, 26.04.2022
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ирмино в ЛНР
Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:13
2022-04-26T20:13
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс
20:13 26.04.2022
 
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ирмино в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли из "Градов" Ирмино

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.20 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Камышеваха по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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