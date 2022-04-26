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При обстреле со стороны Украины пострадали 18 белгородских домовладений

При обстреле со стороны Украины пострадали 18 белгородских домовладений - РИА Новости, 26.04.2022

При обстреле со стороны Украины пострадали 18 белгородских домовладений

Восемнадцать домовладений получили повреждения в результате обстрела приграничных с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:23

2022-04-26T11:23

2022-04-26T11:23

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

украина

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Восемнадцать домовладений получили повреждения в результате обстрела приграничных с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Вечером в понедельник Гладков сообщил об обстреле расположенных у границы с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка. По словам губернатора, в Нехотеевке были повреждены жилые постройки и личный транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет. В Журавлевке пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома."После вчерашнего обстрела Журавлевки пострадало 14 домовладений, где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. Проводим обследования и замеры. Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем всё восстановить. Нехотеевка - 4 дома и 2 машины. Заехали к фермерам. Есть повреждения двух амбаров под хранение зерновых, всем необходимым для восстановления материалом обеспечим", - написал Гладков.Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.

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белгородский район

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Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрелов села Нехотеевка Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрела села Нехотеевка у границы Белгородской области с Украиной 2022-04-26T11:23 true PT0M50S

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Ольга Фомченкова

происшествия, украина, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, видео