https://ria.ru/20220426/obstrel-1785470959.html
При обстреле со стороны Украины пострадали 18 белгородских домовладений
При обстреле со стороны Украины пострадали 18 белгородских домовладений - РИА Новости, 26.04.2022
При обстреле со стороны Украины пострадали 18 белгородских домовладений
Восемнадцать домовладений получили повреждения в результате обстрела приграничных с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:23
2022-04-26T11:23
2022-04-26T11:23
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Восемнадцать домовладений получили повреждения в результате обстрела приграничных с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Вечером в понедельник Гладков сообщил об обстреле расположенных у границы с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка. По словам губернатора, в Нехотеевке были повреждены жилые постройки и личный транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет. В Журавлевке пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома."После вчерашнего обстрела Журавлевки пострадало 14 домовладений, где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. Проводим обследования и замеры. Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем всё восстановить. Нехотеевка - 4 дома и 2 машины. Заехали к фермерам. Есть повреждения двух амбаров под хранение зерновых, всем необходимым для восстановления материалом обеспечим", - написал Гладков.Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
украина
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрелов села Нехотеевка
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрела села Нехотеевка у границы Белгородской области с Украиной
2022-04-26T11:23
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, видео
При обстреле со стороны Украины пострадали 18 белгородских домовладений
Белгородский губернатор Гладков: 18 домовладений пострадали от обстрела со стороны Украины
ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости.
Восемнадцать домовладений получили повреждения в результате обстрела приграничных с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале
губернатор Вячеслав Гладков.
Вечером в понедельник Гладков сообщил об обстреле расположенных у границы с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка. По словам губернатора, в Нехотеевке были повреждены жилые постройки и личный транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет. В Журавлевке пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома.
"После вчерашнего обстрела Журавлевки пострадало 14 домовладений, где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. Проводим обследования и замеры. Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем всё восстановить. Нехотеевка - 4 дома и 2 машины. Заехали к фермерам. Есть повреждения двух амбаров под хранение зерновых, всем необходимым для восстановления материалом обеспечим", - написал Гладков.
Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.