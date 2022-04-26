https://ria.ru/20220426/obstrel-1785430645.html

При обстреле ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 26.04.2022

При обстреле ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли Луганскую народную республику, в том числе с применением тяжелой артиллерии и минометов, один человек погиб,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:34

2022-04-26T07:34

2022-04-26T07:34

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россия

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли Луганскую народную республику, в том числе с применением тяжелой артиллерии и минометов, один человек погиб, трое ранены, повреждены 10 домов, сообщает в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате обстрелов в Калиново погибла женщина 1985 г.р., три мирных жителя получили ранения, разрушено и повреждено 9 жилых домов и один дом в Донецком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/raneniya-1785418403.html

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

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в мире, украина, россия, донбасс, луганская народная республика