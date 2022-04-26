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При обстреле ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 26.04.2022
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При обстреле ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 26.04.2022
При обстреле ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли Луганскую народную республику, в том числе с применением тяжелой артиллерии и минометов, один человек погиб,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T07:34
2022-04-26T07:34
в мире
украина
россия
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли Луганскую народную республику, в том числе с применением тяжелой артиллерии и минометов, один человек погиб, трое ранены, повреждены 10 домов, сообщает в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате обстрелов в Калиново погибла женщина 1985 г.р., три мирных жителя получили ранения, разрушено и повреждено 9 жилых домов и один дом в Донецком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, луганская народная республика
07:34 26.04.2022
 
При обстреле ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР, один человек погиб, трое ранены

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела
Сотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли Луганскую народную республику, в том числе с применением тяжелой артиллерии и минометов, один человек погиб, трое ранены, повреждены 10 домов, сообщает в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За минувшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4 обстрела по н.п. Донецкий, н.п. Золотое-5 и н.п. Калиново с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм (4 снаряда), реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (30 снарядов) и минометов калибром 120 мм (8 мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В результате обстрелов в Калиново погибла женщина 1985 г.р., три мирных жителя получили ранения, разрушено и повреждено 9 жилых домов и один дом в Донецком.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 23:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР
 
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