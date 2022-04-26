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Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины - РИА Новости, 26.04.2022
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Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины
Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины - РИА Новости, 26.04.2022
Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что отправится в села, пострадавшие от обстрелов с украинской стороны, после... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T06:47
2022-04-26T06:47
происшествия
украина
белогородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что отправится в села, пострадавшие от обстрелов с украинской стороны, после заседания оперштаба.Рано утром во вторник Гладков сообщил об обстреле села Головчино со стороны Украины. По его словам, повреждены четыре дома, пострадавших среди мирных жителей нет.Около 22.20 мск понедельника Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка. По словам губернатора, пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома. Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
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происшествия, украина, белогородская область, вячеслав гладков
06:47 26.04.2022
 
Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков посетит села, обстрелянные со стороны Украины

© РИА Новости / Сергей Ломако / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда в поселке Климово Брянской области
Фрагмент снаряда в поселке Климово Брянской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ломако
Перейти в фотобанк
Фрагмент снаряда в поселке Климово Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что отправится в села, пострадавшие от обстрелов с украинской стороны, после заседания оперштаба.
Рано утром во вторник Гладков сообщил об обстреле села Головчино со стороны Украины. По его словам, повреждены четыре дома, пострадавших среди мирных жителей нет.
"Проведу заседание оперативного штаба, сразу после этого выеду в пострадавшие села", - написал Гладков.
Около 22.20 мск понедельника Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка. По словам губернатора, пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома. Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
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ПроисшествияУкраинаБелогородская областьВячеслав Гладков
 
 
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