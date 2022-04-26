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Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины
Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины - РИА Новости, 26.04.2022
Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что отправится в села, пострадавшие от обстрелов с украинской стороны, после... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T06:47
2022-04-26T06:47
2022-04-26T06:47
происшествия
украина
белогородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что отправится в села, пострадавшие от обстрелов с украинской стороны, после заседания оперштаба.Рано утром во вторник Гладков сообщил об обстреле села Головчино со стороны Украины. По его словам, повреждены четыре дома, пострадавших среди мирных жителей нет.Около 22.20 мск понедельника Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка. По словам губернатора, пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома. Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20220425/obstrel-1785408239.html
украина
белогородская область
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происшествия, украина, белогородская область, вячеслав гладков
Белгородский губернатор посетит села, обстрелянные со стороны Украины
Белгородский губернатор Гладков посетит села, обстрелянные со стороны Украины