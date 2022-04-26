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Украина обстреляла приграничное село Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/obstrel-1785427684.html
Украина обстреляла приграничное село Головчино в Белгородской области
Украина обстреляла приграничное село Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2022
Украина обстреляла приграничное село Головчино в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Головчино Грайворонского городского округа со стороны Украины. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T05:26
2022-04-26T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
белгородская область
украина
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Головчино Грайворонского городского округа со стороны Украины.Накануне вечером он также сообщил об обстреле села Журавлевка. По предварительной информации, пострадали два человека.С начала российской военной спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных регионах России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по месту временной дислокации воинской части в Белгородской области, из-за чего на складе начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем типографию в промпарке "Северный".Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/obstrely-1784278947.html
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происшествия, белгородская область, украина, россия, вячеслав гладков
05:26 26.04.2022 (обновлено: 12:19 26.04.2022)
 
Украина обстреляла приграничное село Головчино в Белгородской области

ВСУ обстреляли приграничное село Головчино в Белгородской области, повреждены четыре дома

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела села Головчино в Белгородской области
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Головчино Грайворонского городского округа со стороны Украины.

"По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся", — написал руководитель региона.

Накануне вечером он также сообщил об обстреле села Журавлевка. По предварительной информации, пострадали два человека.
С начала российской военной спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных регионах России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по месту временной дислокации воинской части в Белгородской области, из-за чего на складе начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем типографию в промпарке "Северный".
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
19 апреля, 12:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Случаи обстрелов территории России со стороны Украины
Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияБелгородская областьУкраинаРоссияВячеслав Гладков
 
 
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