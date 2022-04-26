https://ria.ru/20220426/obse-1785449533.html

Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам

Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам - РИА Новости, 26.04.2022

Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам

Задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:17

2022-04-26T10:17

2022-04-26T10:31

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, были задержаны люди, не имеющие дипломатического иммунитета."По тем данным, которые у нас есть, они передавали данные относительно наших позиций, количества нашего личного состава в адрес иностранных разведок", - сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.

https://ria.ru/20220425/delo-1785323327.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, обсе, россия, оон, министерство обороны украины, дмитрий полянский