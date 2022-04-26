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Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам - РИА Новости, 26.04.2022
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Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам
Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам - РИА Новости, 26.04.2022
Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам
Задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:17
2022-04-26T10:31
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
обсе
россия
оон
министерство обороны украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, были задержаны люди, не имеющие дипломатического иммунитета."По тем данным, которые у нас есть, они передавали данные относительно наших позиций, количества нашего личного состава в адрес иностранных разведок", - сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, обсе, россия, оон, министерство обороны украины, дмитрий полянский
10:17 26.04.2022 (обновлено: 10:31 26.04.2022)
 
Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам

Пушилин: сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, были задержаны люди, не имеющие дипломатического иммунитета.
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ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ
"По тем данным, которые у нас есть, они передавали данные относительно наших позиций, количества нашего личного состава в адрес иностранных разведок", - сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".
Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинОБСЕРоссияООНМинистерство обороны УкраиныДмитрий Полянский
 
 
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