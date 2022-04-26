Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал вернуть советский опыт образования в российские школы - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/obrazovanie-1785608919.html
Патрушев призвал вернуть советский опыт образования в российские школы
Патрушев призвал вернуть советский опыт образования в российские школы - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев призвал вернуть советский опыт образования в российские школы
Развитие школьного образования в России должно идти не в русле проставления "крестиков в тестах", а с учетом советского опыта воспитания самостоятельной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:05
2022-04-26T22:49
николай патрушев
россия
сша
нато
общество
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Развитие школьного образования в России должно идти не в русле проставления "крестиков в тестах", а с учетом советского опыта воспитания самостоятельной личности, бывшего самым передовым и прогрессивным в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".По словам Патрушева, сложившаяся ситуация, когда Запад делает ставку на развал образовательной системы в РФ, "доказывает необходимость отстаивания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, реформирования системы образования и просвещения с возвращением исторически оправдавших себя преимуществ отечественной школы".По его словам, необходимо больше внимания уделять развитию логического мышления, формировать устойчивые знания и умение принимать самостоятельные решения, "а не просто ставить крестики в тестах", развивать прикладное применение фундаментальных наук."Нельзя делать ставку исключительно на цифровизацию образования, поскольку интернет может быть не только источником энциклопедических сведений, но и политизированной дезинформации. В основе всего развитие личных интеллектуальных и духовных качеств", - подчеркнул он."Правильно воспитанные, всесторонне образованные, здоровые в физическом и моральном отношении дети, знающие и понимающие историю и культуру своей Родины, – это наше богатство и залог гарантированного успешного развития России. Ради будущего наших детей, ради благополучной и процветающей страны, в которой они будут жить, мы сегодня и работаем", - резюмировал Патрушев.Россия не может развиваться, если общество не будет четко понимать задачи, стоящие перед страной, заявил Николай Патрушев."Поэтому каждый житель нашей страны, каждый россиянин с самого детства должен знать и понимать, во имя чего мы все как единый народ живем и работаем, к чему стремимся", - добавил он.Развалить образование в России с помощью "прогрессивных моделей обучения" для Запада такая же стратегическая задача, как приближение НАТО к российским границам, заявил Николай Патрушев."Вашингтон и Брюссель не скрывают, что их санкции направлены как на материальное, так и на духовное обнищание россиян. Развалить наше образование, навязав нам так называемые прогрессивные модели обучения – это для западников столь же стратегическая задача, как, например, приближение НАТО к нашим границам", - сказал Патрушев."На самом деле там ничего прогрессивного нет. В США, например, многие уже заявляют, что на уроках математики надо петь и плясать, потому что решение задач и уравнений кого-то угнетает и дискриминирует. Нам такого "прогресса" не нужно", - добавил он.Для преодоления последствий западных санкций в России отдельное внимание уделят качеству подбора научных кадров и оценке эффективности их деятельности, подчеркнул Николай Патрушев."России предстоит расширить номенклатуру отечественной высокотехнологичной продукции. Важно скорейшее продвижение отечественных разработок в производство", - сказал Патрушев."Отдельное внимание уделим качественным изменениям в подборе научных кадров и оценке эффективности их деятельности. Российская наука должна стать ведущей производительной силой, одним из локомотивов развития нашей страны", - подчеркнул он.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220407/obrazovanie-1782364722.html
https://ria.ru/20220405/obrazovanie-1781819697.html
https://ria.ru/20220425/nauka-1785365098.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_89716cd782cbf935899241501ef5b424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай патрушев, россия, сша, нато, общество, наука
19:05 26.04.2022 (обновлено: 22:49 26.04.2022)
 
Патрушев призвал вернуть советский опыт образования в российские школы

Патрушев призвал вернуть передовой советский опыт образования в российские школы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Развитие школьного образования в России должно идти не в русле проставления "крестиков в тестах", а с учетом советского опыта воспитания самостоятельной личности, бывшего самым передовым и прогрессивным в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
По словам Патрушева, сложившаяся ситуация, когда Запад делает ставку на развал образовательной системы в РФ, "доказывает необходимость отстаивания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, реформирования системы образования и просвещения с возвращением исторически оправдавших себя преимуществ отечественной школы".
"Я и в настоящее время убежден в том, что советская школа образования исторически была самой передовой и прогрессивной в мире, и движение вперед должно осуществляться с учетом этого", - отметил секретарь Совбеза.
По его словам, необходимо больше внимания уделять развитию логического мышления, формировать устойчивые знания и умение принимать самостоятельные решения, "а не просто ставить крестики в тестах", развивать прикладное применение фундаментальных наук.
"Нельзя делать ставку исключительно на цифровизацию образования, поскольку интернет может быть не только источником энциклопедических сведений, но и политизированной дезинформации. В основе всего развитие личных интеллектуальных и духовных качеств", - подчеркнул он.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
7 апреля, 17:53
Санкции влияют на систему высшего образования в России, заявил Фальков
"Правильно воспитанные, всесторонне образованные, здоровые в физическом и моральном отношении дети, знающие и понимающие историю и культуру своей Родины, – это наше богатство и залог гарантированного успешного развития России. Ради будущего наших детей, ради благополучной и процветающей страны, в которой они будут жить, мы сегодня и работаем", - резюмировал Патрушев.
Россия не может развиваться, если общество не будет четко понимать задачи, стоящие перед страной, заявил Николай Патрушев.

"Я искренне убежден в том, что мы не можем успешно развиваться без четкого понимания всем обществом наших национальных целей и задач, всей глубины нашей духовной и исторической самобытности", - сказал Патрушев.

"Поэтому каждый житель нашей страны, каждый россиянин с самого детства должен знать и понимать, во имя чего мы все как единый народ живем и работаем, к чему стремимся", - добавил он.
Развалить образование в России с помощью "прогрессивных моделей обучения" для Запада такая же стратегическая задача, как приближение НАТО к российским границам, заявил Николай Патрушев.
"Вашингтон и Брюссель не скрывают, что их санкции направлены как на материальное, так и на духовное обнищание россиян. Развалить наше образование, навязав нам так называемые прогрессивные модели обучения – это для западников столь же стратегическая задача, как, например, приближение НАТО к нашим границам", - сказал Патрушев.
"На самом деле там ничего прогрессивного нет. В США, например, многие уже заявляют, что на уроках математики надо петь и плясать, потому что решение задач и уравнений кого-то угнетает и дискриминирует. Нам такого "прогресса" не нужно", - добавил он.
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 09:17
В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование
Для преодоления последствий западных санкций в России отдельное внимание уделят качеству подбора научных кадров и оценке эффективности их деятельности, подчеркнул Николай Патрушев.
"России предстоит расширить номенклатуру отечественной высокотехнологичной продукции. Важно скорейшее продвижение отечественных разработок в производство", - сказал Патрушев.
"Отдельное внимание уделим качественным изменениям в подборе научных кадров и оценке эффективности их деятельности. Российская наука должна стать ведущей производительной силой, одним из локомотивов развития нашей страны", - подчеркнул он.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:41
Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий
 
Николай ПатрушевРоссияСШАНАТООбществоНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала